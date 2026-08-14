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Sabtu, 15 Agustus 2026 | 02.06 WIB

Rayakan HUT RI ke-81, BRI Tebar Promo untuk Kuliner, Travel hingga Hiburan

Sejumlah pengendara melintas di samping logo HUT RI ke-81 di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta, Kamis (06/08/2026). (Hanung Hambara/Jawa Pos) - Image

Sejumlah pengendara melintas di samping logo HUT RI ke-81 di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta, Kamis (06/08/2026). (Hanung Hambara/Jawa Pos)

JawaPos.com – PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) menghadirkan serangkaian Promo Spesial BRI untuk menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Promo tersebut juga hadir sebagai upaya BRI untuk memanjakan para nasabahnya.

Menariknya, promo tersebut hadir untuk berbagai segmen, seperti food and beverages, travel, dan lain sebagainya. Adapun Promo Spesial BRI hanya bisa digunakan untuk transaksi menggunakan QRIS BRImo, BRI Debit, maupun BRI Kartu Kredit.

Lewat promo ini, nasabah bisa lebih berhemat saat berbelanja di merchant favorit. Berikut daftar Promo Spesial BRI.

Rayakan Momen Kemerdekaan dengan Ragam Kuliner Lezat

Untuk segmen makanan dan minuman, Promo Spesial BRI menghadirkan sejumlah penawaran menarik untuk pembelian di Kopi Kenangan, Kopi Nako, Shaburi & Kintan Buffet, Kimukatsu, Sushi Hiro, dan MAKO.

Khusus untuk Kopi Kenangan, Anda bisa mendapatkan cashback Rp17 ribu dengan minimal transaksi Rp45 ribu pada periode 16 hingga 18 Agustus 2026.

Sementara itu, Promo Spesial BRI juga menghadirkan program beli 1 dapat 2 menu minuman dan diskon 15% di Kopi Nako. Promo ini bisa didapatkan dengan melakukan transaksi menggunakan QRIS BRImo pada periode 1 Januari–31 Agustus 2026.

Puas minum kopi, sekarang saatnya menikmati kelezatan Shaburi & Kintan Buffet. Selama periode promo hingga 30 April 2027, Anda bisa mendapatkan diskon hingga 35% dengan minimum transaksi Rp750 ribu.

Adapun promo tersebut bisa digunakan oleh pemegang BRI Private, BRI Prioritas, BRI Kartu Kredit Infinite, BRI Kartu Kredit World Access, dan BRI Kartu Kredit Platinum.

Anda juga bisa mendapatkan cashback Rp50 ribu untuk setiap transaksi minimal Rp350 ribu untuk pembelian Kimukatsu sebelum 31 Desember 2026.

Editor: Banu Adikara
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