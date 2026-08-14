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Novia Herawati
Jumat, 14 Agustus 2026 | 21.30 WIB

Cara Daftar Upacara HUT ke-81 RI di Grahadi, Ada 4.000 Undangan Gratis

Upacara Penurunan Bendera Merah Putih HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (17/8). (Novia Herawati/ JawaPos.com) - Image

Upacara Penurunan Bendera Merah Putih HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (17/8). (Novia Herawati/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Sekitar 4.000 undangan disiapkan pemprov Jawa Timur, bagi masyarakat yang ingin mengikuti upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Gedung Negara Grahadi.

Undangan tersebut akan dibagi dalam dua sesi. Yakni 2.000 undangan untuk upacara pengibaran bendera dan 2.000 undangan untuk upacara penurunan bendera.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan HUT Kemerdekaan bukan hanya momentum mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga memperkuat persatuan dan kecintaan terhadap bangsa Indonesia.

"Mari kita jadikan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI sebagai energi untuk semakin memperkuat persatuan, gotong royong. Dari Jawa Timur, kita berkontribusi memberikan yang terbaik untuk Indonesia,” ucapnya, Jumat (14/8).

Cara Daftar Upacara HUT ke-81 RI di Grahadi

Bagi masyarakat yang ingin mengikuti upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Gedung Negara Grahadi, berikut cara pendaftaran, jadwal pelaksanaan, hingga pengambilan undangannya:

1. Upacara Pengibaran Bendera

- Link pendaftaran: s.id/upacaraHUTRI81
- Pendaftaran tahap pertama: 12 Agustus 2026 pukul 16.00 WIB, kuota 1.000 undangan.
- Pendaftaran tahap kedua: 13 Agustus 2026 pukul 09.00 WIB, kuota 1.000 undangan.
- Total kuota: 2.000 undangan.
- Pelaksanaan: 17 Agustus 2026 pukul 07.00 WIB di Gedung Negara Grahadi.

2. Upacara Penurunan Bendera

- Link pendaftaran: s.id/upacarapenurunanHUTRI81
- Pendaftaran tahap pertama: 13 Agustus 2026 pukul 15.00 WIB, kuota 1.000 undangan.
- Pendaftaran tahap kedua: 14 Agustus 2026 pukul 09.00 WIB, kuota 1.000 undangan.
- Total kuota: 2.000 undangan.
- Pelaksanaan: 17 Agustus 2026 pukul 15.30 WIB di Gedung Negara Grahadi.

3. Pengambilan Undangan

Masyarakat yang berhasil mendaftar dapat mengambil undangan secara langsung dengan menunjukkan KTP.

- Lokasi: Pintu Timur Gedung Negara Grahadi.
- 15 - 16 Agustus 2026: pukul 14.00 - 17.00 WIB.
- 17 Agustus - Pengibaran Bendera: pukul 05.30 - 07.00 WIB.
- 17 Agustus - Penurunan Bendera: pukul 13.30 - 15.30 WIB.

Masyarakat yang mengikuti upacara di Grahadi dapat mengenakan pakaian bebas dan sopan.

Editor: Bayu Putra
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