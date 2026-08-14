Libatkan Puluhan Alutsista, TNI AU Terus Matangkan Demo Udara HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia

TNI AU terus mempersiapkan demo udara yang akan ditampilkan pada 17 Agustus mendatang. (TNI AU)
JawaPos.com - TNI AU terus mematangkan demo udara HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Dalam atraksi tersebut, bakal terlibat puluhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) Angkatan Udara dan matra lainnya.
Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI I Nyoman Suadnyana menyampaikan bahwa Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal M. Tonny Harjono sudah meninjau langsung persiapan itu. Peninjauan berlangsung pada Kamis (13/8).
”Dalam pelaksanaannya, TNI AU melibatkan puluhan alat utama sistem senjata (alutsista), yang terdiri atas pesawat tempur, angkut, hingga helikopter,” kata Nyoman kepada awak media pada Jumat (14/8).
Menurut dia, kehadiran berbagai alutsista tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyaksikan kemampuan dan kesiapan TNI AU dalam menjaga wilayah udara Indonesia.
Selain itu, demo udara juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia yang melibatkan unsur TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya termasuk helikopter milik Basarnas.
”Demonstrasi udara menjadi sarana untuk memperkenalkan kemampuan pertahanan udara Indonesia sekaligus menumbuhkan kebanggaan dan semangat nasionalisme masyarakat,” kata Nyoman.
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Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa persiapan peringatan HUT ke-81 Indonesia terus dimatangkan melalui pelaksanaan gladi kotor di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (12/8). Agenda itu berlangsung sejak pukul 08.00 WIB.
”Termasuk latihan untuk demo udara yang diikuti oleh kurang lebih 81, baik pesawat maupun helikopter yang kita miliki,” kata Pras kepada awak media.
Menurut Pras, para pilot dan penerbang TNI sudah menjalankan tugas dengan baik. Mereka menunjukkan kesiapan TNI dalam setiap pelaksanaan tugas. Termasuk latihan dalam rangka meramaikan hari jadi kemerdekaan Indonesia ke-81. Dalam latihan tersebut, sejumlah manuver pesawat dan helikopter turut ditunjukkan.
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