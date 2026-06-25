Akibatkan Calon Manajer Koperasi Desa Merah Putih Meninggal, Komisi I DPR Minta Evaluasi Program Latsarmil

Ilustrasi Peserta Latsarmil Manajer Koperasi Merah Putih. (Kaltim Post)

JawaPos.com - Komisi I DPR RI menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya tiga peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang dipersiapkan menjadi calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono, mengatakan pihaknya turut berduka atas peristiwa tersebut. Ia berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan.

“Kita menyampaikan turut berduka cita yang amat dalam atas meninggalnya peserta SPPI tersebut,” kata Dave Laksono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6).

Dave menjelaskan, Komisi I DPR terus memantau pelaksanaan program latihan dasar militer (Latsarmil) yang diikuti para peserta SPPI untuk KDKMP dan KNMP. Menurutnya, tahapan seleksi, termasuk pemeriksaan kesehatan, telah dilaksanakan sebelum peserta mengikuti program pelatihan.

“Sepengetahuan saya, proses rekrutmen kesehatan segala macam itu sudah dilalui,” ujarnya.

Meski demikian, Dave menegaskan bahwa program SPPI KDKMP dan KNMP dirancang untuk mendukung pembangunan nasional dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, setiap masukan dan evaluasi yang muncul perlu dijadikan bahan perbaikan agar program dapat berjalan lebih baik.