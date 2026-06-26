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Syahrul Yunizar
Sabtu, 27 Juni 2026 | 05.05 WIB

Kronologi Lengkap Calon Manajer Kopdes Merah Putih Meninggal Dunia saat Latsarmil di Jakarta

Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait. (Biro Infohan Setjen Kemhan) - Image

Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait. (Biro Infohan Setjen Kemhan)

JawaPos.com - Muhammad Rifki Renaldi menjadi peserta latihan dasar militer (latsarmil) keempat yang meninggal dunia sepekan belakangan. Dia kehilangan nyawa pada Jumat dini hari (26/6) setelah berulang drop.

Pada media sosial (medsos) Threads, pemilik akun @mayienbear_ yang mengaku sebagai adik Rifki membeber kronologi lengkap peristiwa yang dialami oleh kakaknya.

Menurut pemilik akun tersebut, sejak Selasa malam (23/6) Rifki telah menghubungi pihak keluarga. Dia meminta dikirimi obat batuk, pilek, dan demam atau panas.

Besoknya, pada Rabu pagi (24/6) paket obat sesuai permintaan Rifki dikirimkan ke lokasi pendidikan di Satuan Pendidikan (Satdik) Yon Parako 465 Jakarta yang berada di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur (Jaktim).

”Namun tidak ada kabar sama sekali setelah itu, hari Kamis (25/6) sekitar setengah sepuluh ada dari pelatih yang menelepon ayah saya. Menyatakan bahwa kakak saya ereup-ereup dari jam 12 malam sampai 3 subuh, dan sudah 2 malam begitu, dan ngigo bilang bunuh berulang kali,” tulis pemilik akun tersebut.

Lantas, lanjut dia, pelatih tersebut menanyakan ada atau tidak yang bisa menyembuhkan. Setelah disambungkan kepada seseorang, tidak ada lagi komunikasi antara pelatih dengan orang tua Rifki.

Namun sekitar pukul 22.00 WIB malam, kabar kembali datang. Rifki disebut sudah dalam keadaan kritis. Dan sudah berada di IGD.

Pihak pelatih lantas menanyakan keberadaan keluarga di Jakarta untuk kebutuhan konfirmasi persetujuan prosedur inkubasi. Lantaran sama sekali tidak punya kerabat di Jakarta, otoritas itu diberikan kepada pelatih.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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