Kronologi Lengkap Calon Manajer Kopdes Merah Putih Meninggal Dunia saat Latsarmil di Jakarta

Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait. (Biro Infohan Setjen Kemhan)
JawaPos.com - Muhammad Rifki Renaldi menjadi peserta latihan dasar militer (latsarmil) keempat yang meninggal dunia sepekan belakangan. Dia kehilangan nyawa pada Jumat dini hari (26/6) setelah berulang drop.
Pada media sosial (medsos) Threads, pemilik akun @mayienbear_ yang mengaku sebagai adik Rifki membeber kronologi lengkap peristiwa yang dialami oleh kakaknya.
Menurut pemilik akun tersebut, sejak Selasa malam (23/6) Rifki telah menghubungi pihak keluarga. Dia meminta dikirimi obat batuk, pilek, dan demam atau panas.
Besoknya, pada Rabu pagi (24/6) paket obat sesuai permintaan Rifki dikirimkan ke lokasi pendidikan di Satuan Pendidikan (Satdik) Yon Parako 465 Jakarta yang berada di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur (Jaktim).
”Namun tidak ada kabar sama sekali setelah itu, hari Kamis (25/6) sekitar setengah sepuluh ada dari pelatih yang menelepon ayah saya. Menyatakan bahwa kakak saya ereup-ereup dari jam 12 malam sampai 3 subuh, dan sudah 2 malam begitu, dan ngigo bilang bunuh berulang kali,” tulis pemilik akun tersebut.
Lantas, lanjut dia, pelatih tersebut menanyakan ada atau tidak yang bisa menyembuhkan. Setelah disambungkan kepada seseorang, tidak ada lagi komunikasi antara pelatih dengan orang tua Rifki.
Namun sekitar pukul 22.00 WIB malam, kabar kembali datang. Rifki disebut sudah dalam keadaan kritis. Dan sudah berada di IGD.
Pihak pelatih lantas menanyakan keberadaan keluarga di Jakarta untuk kebutuhan konfirmasi persetujuan prosedur inkubasi. Lantaran sama sekali tidak punya kerabat di Jakarta, otoritas itu diberikan kepada pelatih.
Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Tancap Gas Bombardir Gawang La Nati
Prediksi Skor Turki vs Amerika Serikat di Piala Dunia 2026: The Stars & Stripes Berburu Rekor Sempurna di Fase Grup
Prediksi Skor Jepang vs Swedia di Piala Dunia 2026: Samurai Biru Incar Tiket 32 Besar di Laga Penentuan
Prediksi Skor Afrika Selatan vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Wajib Menang Demi Tiket 32 Besar
Prediksi Skor Tunisia vs Belanda di Piala Dunia 2026: Oranje Wajib Menang demi Amankan Tiket 32 Besar
Profil Wakil Ketua BEM UI Fathimah Azzahra yang Konsisten Mengkritik Program MBG
Prediksi Skor Bosnia dan Herzegovina vs Qatar di Piala Dunia 2026: Mimpi Buruk Al-Annabi Belum Usai
Prediksi Skor Curacao vs Pantai di Piala Dunia 2026: Misi Les Éléphants Menang demi Tiket 32 Besar
Prediksi Skor Maroko vs Haiti di Piala Dunia 2026: Achraf Hakimi Cs Siap Pesta Gol di Laga Penentuan