Luhut Sebut Perencanaan Program Makan Bergizi Gratis Belum Matang

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. (ANTARA)
JawaPos.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan perencanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dilaksanakan secara maksimal atau tidak matang.
Menurutnya, jika perencanaan program tersebut dilakukan secara maksimal maka akan menghindari konflik di masyarakat yang memperdebatkan pelaksanaan program prioritas pemerintah.
“Jadi masalah kita adalah ide-ide besar Presiden tidak kita siapkan perencanaanya yang matang. Itu salah kita semua,” ujar Luhut di Jakarta, Kamis (25/6).
Luhut mengatakan, DEN telah melakukan rapat dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membahas implementasi program MBG. Dalam pertemuan tersebut, DEN memberikan sejumlah masukan kepada BGN untuk memperbaiki sejumlah masalah.
Ia mengatakan, pemerintah terpaksa memperbaiki permasalahan yang seharusnya tidak terjadi kalau perencanaan dilaksanakan secara baik.
“Terpaksa memperbaiki yang sebenarnya tidak perlu diperbaiki kalau kita mulai dari nol, daerah 3T (terluar,terdepan,tertinggal),” ujarnya.
Ia melanjutkan bahwa program MBG yang telah dijalankan sejauh ini sudah cukup baik. Meski begitu, masih terdapat beberapa celah yang perlu diperbaiki untuk memaksimalkan program tersebut.
“Saya kira program MBG yang sudah dibuat saat ini sudah bagus. Tinggal dipoles dan disempurnakan di berbagai sisi. Saya yakin dalam satu tahun ke depan hasilnya akan terlihat lebih baik,” ucapnya.
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