Prabowo Soroti Penolakan Program MBG: Tanya Petani dan, Anak-anak Perlu Tidak

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menyoroti masih adanya pihak yang menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama anak-anak serta keluarga dari kalangan petani dan nelayan.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan pada acara Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo, Rabu (24/6).

Prabowo menyinggung pihak-pihak yang masih mempertanyakan atau menolak keberadaan program MBG. Ia menilai, mereka seharusnya mendengar langsung aspirasi masyarakat yang merasakan manfaat dari program tersebut.

"Ada juga yang enggak setuju MBG. Harusnya mereka yang enggak setuju MBG datang ke sini, ya. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak?" kata Prabowo.

Prabowo menegaskan, kebutuhan pangan dan gizi masyarakat tidak bisa dipandang sebagai persoalan sepele. Karena itu, ia menilai program MBG memiliki peran penting dalam memastikan hak masyarakat, khususnya generasi muda untuk mendapatkan asupan makanan yang layak.

Prabowo secara tegas menyindir pandangan sejumlah kalangan yang menilai masih ada persoalan lain yang lebih mendesak dibandingkan masalah kelaparan. Ia pun menegaskan, kebutuhan dasar manusia harus menjadi prioritas utama.

"Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan, ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira nggak ada yang lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu, kalau nggak segera diisi, ya dia mati," ujarnya.

Kepala Negara menekankan, ancaman kelaparan masih menjadi persoalan global yang serius. Karena itu, upaya pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat harus terus diperkuat melalui berbagai program pemerintah.