Sejumlah Tokoh Militer dan Pejabat Negara Melayat ke Rumah Duka Ryamizard Ryacudu

JawaPos.com - Sejumlah tokoh militer dan pejabat negara melayat ke rumah duka mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu di Perumahan Puri Wira Bhakti, Cikeas, Gunungputri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (31/5).
Rumah duka dipadati pelayat dari kalangan keluarga, purnawirawan TNI, pejabat negara, hingga sahabat almarhum. Jenazah Ryamizard disemayamkan di kediamannya sejak sekitar pukul 17.00 WIB dengan pengamanan personel TNI bersenjata laras panjang.
Tokoh yang hadir di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman, serta sejumlah pejabat dan purnawirawan TNI lainnya.
Gatot mengenang Ryamizard sebagai sosok pemimpin yang memiliki visi besar dan keberanian mengambil keputusan dalam berbagai penugasan TNI.
Menurut Gatot, salah satu kiprah yang paling diingatnya adalah ketika Ryamizard mendorong pembangunan akses jalan melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) pascatsunami Aceh pada 2004.
"Beliau yang menentukan dalam TMMD membuat jalan dari Banda Aceh sampai Teunom. Saat itu banyak yang menganggap tidak mungkin karena kondisi wilayah yang terputus akibat tsunami, tetapi beliau meminta harus dilakukan dan akhirnya bisa terwujud," kata Gatot.
Sementara itu, Dudung Abdurachman mengenang Ryamizard sebagai atasan yang banyak memberikan arahan ketika dirinya bertugas di Aceh.
Menurut Dudung, Ryamizard selalu menekankan pendekatan kemanusiaan dalam setiap operasi militer dan mengingatkan bahwa masyarakat harus dirangkul, bukan diposisikan sebagai musuh.
"Beliau menyampaikan kepada saya bahwa masyarakat Aceh bukan musuh kita sehingga pendekatannya harus pendekatan manusia. Itulah yang saya pegang saat melaksanakan tugas," kata Dudung.
