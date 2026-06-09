Keluarga Ryamizard Ryacudu Terima Santunan, Hak Pensiun Disalurkan ke Ahli Waris

Penyerahan hak pensiun mendiang Ryamizard Ryacudu. (Istimewa)
JawaPos.com - PT Bank Mandiri Taspen bersama PT ASABRI (Persero) menyerahkan hak dan santunan kepada ahli waris almarhum Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu. Penyerahan ini menjadi bentuk komitmen kedua lembaga dalam memastikan hak peserta pensiun tetap diterima keluarga yang ditinggalkan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.
Santunan tersebut diberikan langsung kepada ahli waris, drg. Nora Tristyana, di kediaman keluarga di kawasan Cijantung, Jakarta Timur, pada Senin (8/6). Adapun manfaat yang disalurkan meliputi Uang Duka Wafat (UDW) dan Biaya Pemakaman Peserta Pensiun (BPPP). Seluruh dana disalurkan melalui rekening Bank Mandiri Taspen sebagai bank yang berfokus pada layanan pensiunan di Indonesia.
Penyerahan santunan turut dihadiri jajaran manajemen Bank Mandiri Taspen dan perwakilan PT ASABRI (Persero). Kehadiran kedua institusi tersebut mencerminkan sinergi dalam memberikan pelayanan yang berkelanjutan kepada peserta pensiun maupun keluarga mereka.
Direktur Utama Bank Mandiri Taspen Panji Irawan menyampaikan, belasungkawa mendalam atas wafatnya mantan Menteri Pertahanan RI tersebut. Penyaluran hak peserta merupakan bagian penting dari tanggung jawab layanan yang dijalankan perusahaan.
“Penyaluran hak peserta merupakan bagian dari komitmen kami untuk memastikan seluruh manfaat yang menjadi hak peserta dapat diterima secara tepat waktu dan tepat sasaran oleh ahli waris. Kami turut berduka cita atas kepergian almarhum dan mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan,” ujar Panji.
Menurut dia, proses penyerahan manfaat kepada ahli waris tidak hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga bentuk kepedulian kepada keluarga peserta yang tengah menghadapi masa duka.
Bank Mandiri Taspen dan ASABRI selama ini menjalin kerja sama dalam memberikan berbagai layanan kepada para pensiunan, khususnya anggota TNI, Polri, dan ASN yang menjadi peserta program perlindungan sosial dan pensiun.
Melalui kolaborasi tersebut, kedua institusi terus berupaya menghadirkan layanan yang lebih mudah, cepat, dan terpercaya. Langkah ini sekaligus memperkuat dukungan terhadap kesejahteraan para pensiunan dan keluarganya, termasuk dalam memastikan hak-hak peserta dapat diterima tanpa hambatan ketika terjadi risiko meninggal dunia.
Penyerahan santunan kepada keluarga almarhum Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu menjadi salah satu contoh implementasi layanan tersebut, sekaligus memastikan keluarga peserta tetap memperoleh perlindungan sesuai manfaat yang telah ditetapkan.
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