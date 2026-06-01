Ryamizard Ryacudu, Prabowo Subianto, dan Sjafrie Sjamsoeddin, 3 Abituren Akabri 1974 Bergantian Jabat Menhan

Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu saat masih aktif di Kemenhan. (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)
Ryamizard dilantik oleh Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) sebagai menhan pada 27 Oktober 2014. Dia menduduki jabatan tersebut selama 5 tahun atau satu periode penuh saat Jokowi memimpin Indonesia di periode pertama. Setelah terpilih kembali sebagai presiden pada 2019, Jokowi mengganti Ryamizard dengan Prabowo.
Upacara serah terima jabatan (sertijab) dari Ryamizard kepada Prabowo berlangsung di Kantor Kemhan pada 24 Oktober 2019. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan terima kasih kepada Ryamizard yang sudah memimpin Kemhan dengan baik selama 5 tahun. Menurut dia, kepemimpinan Ryamizard telah membawa perubahan yang baik bagi Kemhan dan TNI.
”Terima kasih kepada Bapak Ryamizard, saya yakin akan terus berperan dan mengabdi untuk Republik Indonesia,” kata Prabowo kala itu.
Setelah menggantikan Ryamizard, Prabowo bertugas selama 5 tahun sampai 2024. Dia kemudian maju sebagai calon presiden (capres) dan memenangkan pemilu. Setelah resmi menjadi presiden, Prabowo menunjuk koleganya, Sjafrie Sjamsoeddin menjadi menhan. Penunjukkan itu menegaskan posisi Sjafrie sebagai Abituren Akmil 1974 yang secara berturut-turut yang menduduki kursi menhan dalam 3 periode.
Pagi ini, jenazah Ryamizard disemayamkan di Kantor Kemhan. Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Dony Ermawan Taufanto memimpin secara langsung upacara persemayaman tersebut pada pukul 07.30 WIB.
”Sebagai bentuk penghormatan terakhir atas jasa dan pengabdian almarhum kepada bangsa dan negara, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia akan melaksanakan upacara penghormatan dan persemayaman jenazah Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu,” kata Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait.
Setelah tiba di Kemhan, jenazah menhan era Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) tersebut bakal disemayamkan di depan Aula Bhineka Tunggal Ika (BTI) sampai pukul 11.00 WIB. Kemudian jenazah diberangkatkan ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan (Jaksel), untuk dimakamkan.
”Jenazah almarhum akan dimakamkan secara militer melalui upacara pemakaman militer di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata sebagai penghormatan negara kepada seorang prajurit dan negarawan yang telah mendedikasikan hidupnya untuk Indonesia,” kata Rico.
Dalam upacara pemakaman militer tersebut, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin bakal bertindak sebagai inspektur upacara. Atas kepergian Ryamizard pada Minggu (31/5), Kemhan menyampaikan duka cita mendalam. Ryamizard merupakan salah satu purnawirawan TNI AD yang mengabdikan diri sebagai menhan. Kepergiannya turut meninggalkan duka bagi para prajurit dan kerabat.
