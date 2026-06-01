Syahrul Yunizar
Senin, 1 Juni 2026 | 16.40 WIB

Beri Penghormatan Terakhir kepada Mendiang Ryamizard Ryacudu, Presiden Prabowo Tiba di Kantor Kemhan

Presiden Prabowo Subianto memberikan penghormatan terakhir kepada Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta Pusat (Jakpus). (Istimewa)

Presiden Prabowo Subianto memberikan penghormatan terakhir kepada Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta Pusat (Jakpus). (Istimewa)

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto memberikan penghormatan terakhir kepada Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta Pusat (Jakpus). Prabowo mendatangi kantor Kemhan, tempat jenazah Ryamizard disemayamkan, pagi ini, Senin (1/6).

Kedatangan Prabowo langsung disambut oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto. Sebelum memberikan penghormatan kepada Ryamizard, Prabowo sempat berbincang dengan keluarga almarhum.

Sebelum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Nasional Utama, Kalibata, Jakarta Selatan (Jaksel), jenazah mantan menhan tersebut disemayamkan di Kantor Kemhan. Wamenhan Donny Ermawan Taufanto memimpin secara langsung upacara persemayaman pada pukul 07.30 WIB.

”Sebagai bentuk penghormatan terakhir atas jasa dan pengabdian almarhum kepada bangsa dan negara, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia akan melaksanakan upacara penghormatan dan persemayaman jenazah Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu,” kata Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait.

Setelah tiba di Kemhan, jenazah menhan era Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) tersebut disemayamkan di depan Aula Bhineka Tunggal Ika (BTI) sampai pukul 11.00 WIB. Kemudian jenazah diberangkatkan ke TMP Nasional Utama Kalibata untuk dimakamkan.

”Jenazah almarhum akan dimakamkan secara militer melalui upacara pemakaman militer di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata sebagai penghormatan negara kepada seorang prajurit dan negarawan yang telah mendedikasikan hidupnya untuk Indonesia,” kata Rico.

Dalam upacara pemakaman militer tersebut, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin bakal bertindak sebagai inspektur upacara. Atas kepergian Ryamizard pada Minggu (31/5), Kemhan menyampaikan duka cita mendalam. Ryamizard merupakan salah satu purnawirawan TNI AD yang mengabdikan diri sebagai menhan.

”Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu merupakan sosok pemimpin yang dikenal memiliki dedikasi tinggi, keteguhan prinsip, serta kecintaan yang besar terhadap Tanah Air. Sepanjang perjalanan pengabdiannya, almarhum memberikan kontribusi penting dalam menjaga kedaulatan negara dan memperkuat sistem pertahanan nasional,” ucap Rico.

Ryamizard merupakan menhan pada 2014-2019. Dia bertugas selama periode pertama kepemimpinan Jokowi. Posisinya kemudian digantikan oleh Presiden Prabowo Subianto sejak 2019-2024. Oleh pegawai Kemhan, Ryamizard dikenal sebagai figur yang meninggalkan jejak kepemimpinan, semangat pengabdian, dan komitmen kuat dalam membangun pertahanan negara.

