Kapolda Metro Jaya jadi Bintang Tiga, Ini Daftar Pejabat yang Berpotensi Ikut Naik Pangkat

JawaPos.com - Terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 8 Tahun 2026 pada 13 Mei 2026 menjadi dasar kenaikan pangkat kapolda Metro Jaya dari irjen menjadi komjen. Setelah pucuk pimpinan di Polda Metro Jaya diisi oleh jenderal bintang tiga, beberapa pejabat di bawahnya berpotensi mendapat kenaikan pangkat.

Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Dekananto Eko Purwono adalah salah seorang perwira tinggi (pati) Polri yang berpotensi mendapat kenaikan pangkat menjadi irjen jika dirinya tetap dipercaya menduduki jabatannya saat ini. Menurut Bambang Rukminto selaku pemerhati isu-isu kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) kenaikan pangkat wakapolda adalah bagian dari penyesuaian.

”Penyesuaian itu pasti. Wakapolda pasti juga akan naik bintang dua,” kata Bambang saat diwawancarai pada Sabtu (16/5).

Namun demikian, nasib direktur dan pejabat lain di bawah kapolda dan wakapolda Metro Jaya belum diketahui. Bambang menyatakan bahwa mereka bisa saja ikut naik pangkat dari kombes menjadi brigjen pol. Namun demikian, semua akan menyesuaikan kebutuhan dan kapasitas.

”Apakah semua direktorat akan dipimpin bintang satu juga, mestinya juga menyesuaikan kebutuhan, kapasitas dan sebagainya,” kata dia.

Bila kenaikan pangkat kapolda diatur lewat keppres, pengaturan pejabat di jajaran Polda Metro Jaya bakal merujuk pada surat keputusan kapolri. Karena itu, Bambang mengungkapkan bahwa keputusan pasti terkait dengan penyesuaian pengisi jabatan di Polda Metro Jaya akan menunggu SK tersebut.

”Semua itu sebenarnya sudah dipersiapkan, tidak tiba-tiba. Perubahan lengkapnya seperti apa, tinggal menunggu diumumkan saja. Karena juga menyangkut pejabat yang akan mengisinya,” kata dia.

Bila merujuk struktur dan susunan unsur pimpinan di Polda Metro Jaya. Ada puluhan jabatan yang saat ini diisi oleh perwira menengah (pamen) berpangkat kombes. Yang paling sering muncul tentu saja beberapa direktur di Ditreskrimum, Ditreskrimsus, Ditresnarkoba, Ditressiber, Ditres PPA-PPO, Ditlantas, dan Kabid Humas. Namun di luar itu masih ada banyak pejabat berpangkat kombes.