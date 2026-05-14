Kapolda Metro Jaya Jadi Jenderal Bintang Tiga, Kompolnas: Dinamika Sospol dan Ekonomi Beda dari Polda Lain 

JawaPos.com - Kenaikan pangkat Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri menjadi komjen atau jenderal bintang tiga bukan tanpa alasan. Menurut Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Polda Metro Jaya memang berbeda dari polda-polda lain di Indonesia.
Anggota Kompolnas Choirul Anam menyebut, dari aspek dinamika sosial, politik, dan ekonomi masyarakat di wilayah hukum Polda Metro Jaya juga berbeda dari polda-polda lain di Indonesia. Karena itu, pihaknya memandang keputusan Polri merupakan sinyal baik.
”Sehingga peningkatan status bintang dua menjadi bintang tiga dibarengi dengan peningkatan pelayanan terbaik, semoga ini menjadi sinyal yang baik untuk pelayanan masyarakat,” ungkap dia saat diwawancarai pada Kamis (14/5).
Kompolnas berharap besar, kenaikan pangkat kapolda metro jaya dibarengi dengan peningkatan terbaik kepada seluruh masyarakat di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dengan begitu, kenaikan pangkat kapolda dari jenderal bintang dua menjadi jenderal bintang tiga diimbangi dengan perbaikan kinerja.
”Kami berharap Polda Metro Jaya dengan kenaikan pangkat (kapolda) dari bintang dua menjadi bintang tiga itu diimbangi, dibarengi dengan peningkatan pelayanan terbaiknya kepada seluruh masyarakat, kepada komponen atau entitas masyarakat yang ada di wilayah kerja Polda Metro Jaya,” ucap Anam.
Sudah Dapat Ucapan Selamat Meski Belum Diumumkan Secara Resmi oleh Mabes Polri
Kenaikan pangkat Irjen Asep Edi Suheri memang belum diumumkan secara resmi oleh Mabes Polri. Namun, jajarannya di Polda Metro Jaya sudah memberikan ucapan selamat. Lewat akun media sosial resminya, Bidhumas Polda Metro Jaya sudah menyampaikan ucapan selamat pada Kamis malam (13/5).
”Kabid Humas Polda Metro Jaya beserta staf dan jajaran Bid Humas mengucapkan selamat dan sukses kepada Komjen Pol Asep Edi Suheri atas kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi,” unggah akun tersebut.
Selain Bid Humas Polda Metro Jaya, jajaran Spripim Polda Metro Jaya juga membuat unggahan yang sama. Mereka memberikan ucapan selamat kepada abituren Akademi Kepolisian (Akpol) 1994 tersebut. Dengan kenaikan pangkat itu, Asep menjadi kapolda Metro Jaya pertama yang menyandang pangkat bintang tiga.
Belum Genap Setahun Jabat Kapolda, Sudah Naik Pangkat Jadi Bintang Tiga
Irjen Asep Edi Suheri pertama kali menduduki jabatan kapolda Metro Jaya pada 5 Agustus 2025. Di awal kepemimpinannya, Asep langsung diuji dengan badai hebat. Anak buahnya dari Brimob Polda Metro Jaya melindas seorang pengemudi ojek online (ojol) bernama Afan Kurniawan hingga tewas.
Peristiwa itu memicu gejolak dan aksi massa pada akhir Agustus tahun lalu. Namun, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo tetap mempercayakan posisi kapolda Metro Jaya di tangan Asep. Hasilnya, sampai hari ini situasi dan kondisi di Jakarta dan sekitarnya terkendali.
