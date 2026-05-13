Profil Lengkap Asep Edi Suheri, Kapolda Metro Jaya yang Naik Pangkat jadi Jenderal Bintang Tiga

JawaPos.com - Meski belum diumumkan secara resmi oleh Mabes Polri, kenaikan pangkat Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri menjadi jenderal bintang tiga atau komjen sudah disampaikan kepada publik oleh jajarannya. Lewat akun media sosial resminya, Bidhumas Polda Metro Jaya telah menyampaikan ucapan selamat pada Kamis malam (13/5).

”Kabid Humas Polda Metro Jaya beserta staf dan jajaran Bid Humas mengucapkan selamat dan sukses kepada Komjen Pol Asep Edi Suheri atas kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi,” unggah akun tersebut.

Asep merupakan salah satu jenderal polisi abituren Akademi Kepolisian (Akpol) 1994. Dia resmi menduduki jabatan kapolda Metro Jaya pada 5 Agustus 2025. Di awal kepemimpinannya, Asep langsung diuji dengan badai hebat. Anak buahnya dari Brimob Polda Metro Jaya melindas seorang pengemudi ojek online (ojol) bernama Afan Kurniawan hingga tewas.

Peristiwa itu memicu gejolak dan aksi massa pada akhir Agustus tahun lalu. Namun, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo tetap mempercayakan posisi kapolda Metro Jaya di tangan Asep. Hasilnya, sampai hari ini situasi dan kondisi di Jakarta dan sekitarnya terkendali. Dengan jargon Jaga Jakarta, Asep mampu mengamankan ibu kota.

Sebagai salah seorang jenderal Polri, Asep tercatat memiliki rekam jejak yang baik pada bidang reserse. Dia pernah menduduki berbagai posisi strategis. Diantaranya menjadi kapolres Cirebon Kota pada 2011 dan kapolres Sukabumi pada tahun berikutnya. Berselang tiga tahun, pada 2015 Asep mendapat kepercayaan menjadi wakapolres di Polres Metro Bekasi Kota.

Karirnya terus naik hingga pada 2016 Asep ditunjuk sebagai Kapolres Metro Tangerang Kota. kemudian menjadi wakil direktur tindak pidana tertentu Bareskrim Polri pada 2020. Di tahun yang sama, Asep dipercaya sebagai kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bareskrim Polri. Dan pada 2021 dia pecah bintang.