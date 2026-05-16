Menteri Dody Hanggodo Panggil Pulang 2 ASN Kementerian PU, Diduga Terseret Suap dan Hina Program MBG

JawaPos.com - Menteri Dody Hanggodo memanggila pulang dua aparatur sipil negara (ASN) dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri. Yaitu, Jepang dan London, Inggris.

Keduanya diduga melakukan flexing, menghina Makan Bergizi Gratis (MBG), dan terkait suap.

Dody Hanggodo menjelaskan, untuk ASN Kementerian PU yang di Jepang dipanggil karena ada laporan terkait dugaan suap.

“Memang ada dua ASN yang kita panggil pulang. Satu terkait masalah suap ya. Ada laporan macam-macamlah. Kita panggil pulang. Itu yang di Jepang, yang baru kita panggil pulang,” kata Dody kepada wartawan di Desa Candisayan, Kecamatan Kretek, Kabupaten Wonosobo, Jumat (15/5).

Sementara untuk ASN Kementerian PU di London dipanggil pulang karena diduga melakukan flexing hingga menghina program makan bergizi gratis (MBG).

“Masalah etik, sering flexing, terus sampai menghina program prioritas pemerintah namanya MBG (Makan Bergizi Gratis). Jadi saya pikir perilaku-perilaku seperti ini enggak bolehlah,” ujarnya.

Lebih lanjut Dody menjelaskan, ASN yang terkait dugaan suap saat telah dipanggil oleh aparat penegak hukum (APH). Namun, Dody enggan membeberkan detail perkara tersebut karena sudah masuk ranah penegakan hukum.

“Yang satu dipanggil karena masalah suap sih, kemudian dipanggil oleh APH (Aparat Penegak Hukum). Kita menjembatani doang. Saya enggak tahu, suapnya seperti apa enggak tahu,” katanya.

Saat didesak mengenai status kasus tersebut, Dody menegaskan perkara itu masih sebatas dugaan.