Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Dimas Choirul
Sabtu, 16 Mei 2026 | 20.43 WIB

Menteri Dody Hanggodo Panggil Pulang 2 ASN Kementerian PU, Diduga Terseret Suap dan Hina Program MBG

Menteri PU Dody Hanggodo. (Humas Unair) - Image

Menteri PU Dody Hanggodo. (Humas Unair)

JawaPos.com - Menteri Dody Hanggodo memanggila pulang dua aparatur sipil negara (ASN) dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri. Yaitu, Jepang dan London, Inggris.

Keduanya diduga melakukan flexing, menghina Makan Bergizi Gratis (MBG), dan terkait suap.

Dody Hanggodo menjelaskan, untuk ASN Kementerian PU yang di Jepang dipanggil karena ada laporan terkait dugaan suap.

“Memang ada dua ASN yang kita panggil pulang. Satu terkait masalah suap ya. Ada laporan macam-macamlah. Kita panggil pulang. Itu yang di Jepang, yang baru kita panggil pulang,” kata Dody kepada wartawan di Desa Candisayan, Kecamatan Kretek, Kabupaten Wonosobo, Jumat (15/5).

Sementara untuk ASN Kementerian PU di London dipanggil pulang karena diduga melakukan flexing hingga menghina program makan bergizi gratis (MBG).

“Masalah etik, sering flexing, terus sampai menghina program prioritas pemerintah namanya MBG (Makan Bergizi Gratis). Jadi saya pikir perilaku-perilaku seperti ini enggak bolehlah,” ujarnya.

Lebih lanjut Dody menjelaskan, ASN yang terkait dugaan suap saat telah dipanggil oleh aparat penegak hukum (APH). Namun, Dody enggan membeberkan detail perkara tersebut karena sudah masuk ranah penegakan hukum.

“Yang satu dipanggil karena masalah suap sih, kemudian dipanggil oleh APH (Aparat Penegak Hukum). Kita menjembatani doang. Saya enggak tahu, suapnya seperti apa enggak tahu,” katanya.

Saat didesak mengenai status kasus tersebut, Dody menegaskan perkara itu masih sebatas dugaan.

“Oh iya iya, masih dugaan, masih dugaan. Yang flexing itu sudah ada buktinya, tinggal kita kemudian mengonfirmasi dan apa, menjatuhkan hukuman,” ucapnya.

Editor: Ilham Safutra
Tags
Artikel Terkait
Bukan ASN, Status Manajer Koperasi Merah Putih Bakal Jadi PKWT Usai 2 Tahun Jadi Pegawai BUMN - Image
Ekonomi

Bukan ASN, Status Manajer Koperasi Merah Putih Bakal Jadi PKWT Usai 2 Tahun Jadi Pegawai BUMN

Sabtu, 9 Mei 2026 | 07.32 WIB

Waduh! Skandal Joki UTBK di Surabaya Libatkan Oknum Dokter hingga ASN - Image
Surabaya Raya

Waduh! Skandal Joki UTBK di Surabaya Libatkan Oknum Dokter hingga ASN

Jumat, 8 Mei 2026 | 06.00 WIB

Kabar Baik! Pemprov Jatim Buka Formasi ASN Guru 2026, Gantikan yang Pensiun - Image
Berita Daerah

Kabar Baik! Pemprov Jatim Buka Formasi ASN Guru 2026, Gantikan yang Pensiun

Kamis, 7 Mei 2026 | 04.05 WIB

Terpopuler

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub - Image
1

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub

2

Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya

3

11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan

4

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

5

Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional

6

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable

7

Persebaya Surabaya Cetak Prestasi! Masuk 8 Klub Indonesia Lolos Lisensi AFC Champions League Two Tanpa Syarat

8

10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi

9

12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang

10

10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore