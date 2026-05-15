BMKG Minta Waspada Hujan Lebat di Sejumlah Wilayah di Indonesia hingga 17 Mei 2026

JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) berharap warga mewaspadai potensi hujan lebat yang dapat disertai angin kencang hingga 17 Mei 2026.

"Waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang, serta peningkatan akumulasi curah hujan harian," kata Koordinator Bidang Operasional BMKG Stasiun Meteorologi Sam Ratulangi Manado, Karina Husna di Manado, Jumat.

Di Jumat (15/6), potensi cuaca ekstrem diprediksi terjadi di Kota Bitung, Kota Tomohon, Kota Kotamobagu, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Sementara di hari Sabtu (16/5), diperkirakan terjadi di Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Kepulauan Sitaro.

Sedangkan di hari Minggu (17/5), dapat terjadi di Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Karina menjelaskan, prediksi spasial Madden Julian Oscillation (MJO) akan berpengaruh dan berkontribusi terhadap peningkatan proses pembentukan awan hujan di wilayah Sulawesi Utara.

Adanya gelombang Kelvin yang melewati Sulawesi Utara sehingga meningkatkan potensi curah hujan dan kilat/petir di sejumlah wilayah, 'Gelombang Rossby Ekuatorial' berkontribusi terhadap peningkatan labilitas udara di wilayah Sulawesi Utara.