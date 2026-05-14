Kondisi Malaria Knowlesi di Indonesia: Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi Sudah Laporkan Kasus

Ilustrasi nyamuk penyebab penyakit malaria.
JawaPos.com – Kasus malaria knowlesi di Indonesia dilaporkan sudah ditemukan di sejumlah wilayah, terutama di Kalimantan, Sumatera, dan beberapa titik di Sulawesi. Penyakit zoonosis yang ditularkan dari monyet ke manusia melalui nyamuk ini banyak ditemui di permukiman dekat hutan.
Dokter dari Unit Kerja Koordinasi Infeksi Penyakit Tropik IDAI, dr. Inke Nadia Diniyanti Lubis mengatakan, laporan kasus malaria knowlesi di Indonesia sejauh ini masih banyak ditemukan melalui penelitian maupun laporan kasus individual.
“Wilayah-wilayah yang sudah melaporkan antara lain dari Kalimantan, Sumatera, dan juga beberapa fokus di daerah Sulawesi,” ujar Dr Inke dalam pemaparannya kepada wartawan, Kamis (14/5).
Laporan kasus malaria knowlesi secara akurat belum terlalu bisa diandalkan lantatan cara skrining kasus ini pun masih menjadi tantangan tersendiri. Menurut dr. Inke, Indonesia saat ini belum memiliki sistem surveilans terintegrasi khusus untuk memantau malaria knowlesi secara nasional.
Karena itu, sebagian besar kasus baru teridentifikasi setelah pasien menjalani pemeriksaan lanjutan seperti PCR atau pemeriksaan molekuler yang lebih spesifik.
“Biasanya muncul dari laporan kasus, kasus-kasus tertentu yang mungkin sampai ke pemeriksaan PCR yang akhirnya teridentifikasi dengan knowlesi,” jelasnya.
Ia menambahkan, meski belum seluruh wilayah melaporkan kasus pada manusia, sejumlah daerah di Indonesia dinilai memiliki potensi transmisi karena adanya faktor lingkungan, keberadaan monyet pembawa parasit, dan nyamuk penular.
Sumatera dan Aceh Jadi Wilayah dengan Kasus Tertinggi
Berdasarkan penelitian yang ada, jumlah kasus malaria knowlesi terbanyak di Indonesia berasal dari wilayah Sumatera. Sementara laporan kasus terbanyak yang tercatat oleh dinas kesehatan berasal dari Provinsi Aceh.
Menurut dr. Inke, kondisi di Aceh memiliki kemiripan dengan Malaysia yang sebelumnya berhasil menekan kasus malaria biasa pada manusia, tetapi kemudian mengalami peningkatan malaria knowlesi.
