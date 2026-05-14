Kenaikan Pangkat Kapolda Komjen Asep Edi Jadi Bintang 3, Polda Metro Jaya Jelaskan Dasar Hukumnya

JawaPos.com - Polda Metro Jaya akhirnya buka suara terkait dengan kenaikan pangkat Kapolda Metro Jaya. Kini, jabatan orang nomor satu di Polda Metro Jaya tersebut dipegang oleh seorang jenderal bintang tiga Polri.

Secara otomatis, Irjen Asep Edi Suheri naik pangkat menjadi komjen. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyatakan hal itu setelah dikonfirmasi oleh awak media pada Kamis (14/5).

”Benar untuk Kapolda Metrojaya saat ini berpangkat komisarir jenderal polisi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nonor 38/Polri/Tahun 2026 tertanggal 13 Mei 2026,” ucap Budi.

Sebelumnya diberitakan bahwa kenaikan pangkat Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri menjadi komjen atau jenderal bintang tiga bukan tanpa alasan. Menurut Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Polda Metro Jaya memang berbeda dari polda-polda lain di Indonesia.

Anggota Kompolnas Choirul Anam menyebut, dari aspek dinamika sosial, politik, dan ekonomi masyarakat di wilayah hukum Polda Metro Jaya juga berbeda dari polda-polda lain di Indonesia. Karena itu, pihaknya memandang keputusan Polri merupakan sinyal baik.

”Sehingga peningkatan status bintang dua menjadi bintang tiga dibarengi dengan peningkatan pelayanan terbaik, semoga ini menjadi sinyal yang baik untuk pelayanan masyarakat,” jelas Anam.

Kompolnas berharap besar, kenaikan pangkat kapolda metro jaya dibarengi dengan peningkatan terbaik kepada seluruh masyarakat di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dengan begitu, kenaikan pangkat kapolda dari jenderal bintang dua menjadi jenderal bintang tiga diimbangi dengan perbaikan kinerja.

”Kami berharap Polda Metro Jaya dengan kenaikan pangkat (kapolda) dari bintang dua menjadi bintang tiga itu diimbangi, dibarengi dengan peningkatan pelayanan terbaiknya kepada seluruh masyarakat, kepada komponen atau entitas masyarakat yang ada di wilayah kerja Polda Metro Jaya,” ucap Anam.