Susul Pangdam Jaya, Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Dapat Promosi Bintang 3

JawaPos.com - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri resmi mendapat kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi menjadi Komisaris Jenderal (Komjen) atau bintang tiga. Promosi ini menyusul kenaikan pangkat yang diterima Pangdam Jaya Letjen TNI Deddy Suryadi.

Promosi ini didapat setelah Asep mengemban tugas di Polda Metro Jaya selama 10 bulan. Terhitung sejak dipromosikan pada 5 Agustus 2025.

Instagram resmi Polda Metro Jaya telah mempublikasikan kenaikan pangkat Asep. Selama 17 menit diunggah, konten tersebut sudah mendapat 310 like dan 18 komentar.

"Selamat dan sukses kepada Komjen Pol. Asep Edi Suheri, S.I.K., M.Si. atas kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi menjadi komisaris jenderal polisi," tulis unggahan tersebut, Rabu (13/5).

Polda Metro Jaya belum memberikan keterangan resmi terkait kenaikan pangkat tersebut sampai berita ini diterbitkan.

Sebelumnya, Pangdam Jaya juga resmi dijabat oleh perwira tinggi bintang tiga sejak Maret 2026. Ini menjadikan Pangdam Jaya satu-satunya Kodam yang dipimpin oleh Letnan Jenderal.