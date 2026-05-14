Kapolda Metro Jaya Asep Edi Suheri Dapat Promosi Jenderal Bintang 3, Harta Kekayaannya Capai Rp 6,2 Miliar

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri (tengah). (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)
JawaPos.com - Kapolda Metro Jaya, Asep Edi Suheri, resmi memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi menjadi Komisaris Jenderal (Komjen) atau bintang tiga. Kenaikan pangkat tersebut menyusul promosi yang sebelumnya diterima Pangdam Jaya Deddy Suryadi.
Promosi itu diraih setelah Asep Edi Suheri menjabat di Polda Metro Jaya selama kurang lebih 10 bulan, terhitung sejak penugasannya pada 5 Agustus 2025.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), total kekayaan Asep Edi Suhero tercatat mencapai Rp 6.232.286.573 atau Rp 6,2 miliar.
Dalam laporan yang disampaikan kepada KPK pada 27 Maret 2024 tersebut, perwira tinggi Polri berpangkat jenderal bintang tiga itu memiliki tiga bidang tanah dan bangunan yang berada di wilayah Cirebon dan Bogor dengan nilai keseluruhan Rp 4.570.000.000.
Selain itu, Asep juga mempunyai dua kendaraan, yaitu Mini Cooper S tahun 2021 dan Toyota Innova tahun 2022, dengan total nilai Rp 870.000.000.
Tak hanya kendaraan, ia juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 614.000.000, surat berharga sebesar Rp 175.000.000, serta kas dan setara kas mencapai Rp 193.286.573.
Meski demikian, dalam laporan LHKPN tersebut Asep tercatat memiliki utang senilai Rp 190.000.000. Setelah dikurangi kewajiban tersebut, total kekayaannya senilai Rp 6.232.286.573.
