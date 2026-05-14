Cuma Polda Metro Jaya yang Dipimpin Jenderal Bintang 3, Kok Bisa?

JawaPos.com - Polda Metro Jaya satu-satunya satuan kewilayahan Polri yang bertipe A+. Kondisi ini menjadikan pemimpinnya berpangkat Jenderal bintang 3 atau Komisaris Jenderal. Di wilayah lain Polda dipimpin oleh Jenderal bintang 2 atau Inspektur Jenderal.

Polda Metro Jaya memiliki wilayah hukum yang luas. Bukan hanya Jakarta dengan 5 kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi, Polda Metro Jaya juga membawahi beberapa wilayah hukum di sekitar Jakarta. Mulai Depok, Bekasi, sampai Tangerang.

Menurut Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Choirul Anam, keputusan Polri menaikan pangkat kapolda metro jaya dari irjen menjadi komjen tidak sembarangan dilakukan. Ada alasan kuat di balik keputusan strategis tersebut. Termasuk diantaranya beban tanggung jawab dan tantangan persoalan yang dihadapi.

”Memang Polda Metro Jaya memiliki dinamika sosial, politik, ekonomi yang berbeda dengan polda-polda lain,” ucap Anam pada Kamis (14/5).

Dulunya, Polda Metro Jaya bernama Komando Daerah Kepolisian (Komdak) Metro Jaya. Pengisi jabatan orang nomor satu di Polda Metro Jaya adalah perwira tinggi (pati) dengan pangkat jenderal bintang dua atau irjen. Kata Metro di antara penamaan satker tersebut juga bermakna.

Polda Metro Jaya merupakan salah satu unsur kepolisian yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di ibu kota. Sehingga ada penggunaan metro pada satker kewilayahan tersebut. Mulai level polda, polres, sampai beberapa polsek.

Kompolnas berharap, kenaikan pangkat kapolda metro jaya dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. Sehingga bukan hanya naik kelas, masyarakat di Jakarta dan sekitarnya turut merasakan gebrakan dan peningkatan pelayanan dari Polda Metro Jaya.

”Sehingga peningkatan status (kapolda dari) bintang dua menjadi bintang tiga dibarengi dengan peningkatan pelayanan terbaiknya. Semoga ini menjadi sinyal yang baik untuk pelayanan masyarakat,” ucap Anam.

Kenaikan pangkat Irjen Asep Edi Suheri memang belum diumumkan secara resmi oleh Mabes Polri. Namun, jajarannya di Polda Metro Jaya sudah memberikan ucapan selamat. Lewat akun media sosial resminya, Bidhumas Polda Metro Jaya sudah menyampaikan ucapan selamat pada Kamis malam (13/5).