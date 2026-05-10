Bripka Arya Supena Gugur saat Gagalkan Pencurian Motor, Kapolda Lampung Beri Penghargaan Kenaikan Pangkat

JawaPos.com - Suasana haru menyelimuti prosesi pelepasan dan pemakaman jenazah Bripka (Anumerta) Arya Supena, anggota Ditintelkam Polda Lampung yang gugur saat menjalankan tugas. Kapolda Lampung Irjen Pol. Helfi Assegaf memberikan kenaikan pangkat luar biasa kepada Bripka (Anumerta) Arya Supena.

Kapolda bersama Wakapolda Lampung dan sejumlah pejabat utama Polda Lampung hadir dalam upacara penghormatan terakhir secara kedinasan. "Sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian dan keberanian almarhum, institusi Polri memberikan penghargaan kenaikan pangkat luar biasa menjadi Bripka Anumerta," kata Irjen Pol. Helfi Assegaf, Minggu (10/5).

Peristiwa tragis yang dialami Bripka Arya Supena terjadi pada Sabtu pagi, 9 Mei 2026, sekitar pukul 05.30 WIB di depan Toko Yuzi Akmal, Jalan ZA Pagaralam, Labuhan Ratu.

Saat itu, almarhum tengah berdinas dan melintas di lokasi menggunakan sepeda motor. Ia kemudian memergoki dua pria mencurigakan yang diduga sedang berusaha merusak kunci stang sepeda motor milik warga berinisial NM.

Ketika mencoba menegur dan menghentikan aksi tersebut, salah satu pelaku melepaskan tembakan dari jarak dekat yang mengenai kepala almarhum.

Korban sempat dilarikan ke RS Bhayangkara Polda Lampung untuk mendapatkan penanganan medis darurat. Namun, nyawanya tidak tertolong akibat luka tembak kritis yang dideritanya.

“Jenazah dilepas dari rumah duka dengan prosesi pemakaman kedinasan Polri yang dihadiri oleh keluarga, kerabat, serta rekan sejawat dari jajaran Polda Lampung. Upacara pemakaman secara kedinasan dengan inspektur upacara Direktur Intelkam Polda Lampung,” ujarnya.

Isak tangis pecah saat tembakan salvo dilepaskan ke udara sebagai penghormatan tertinggi bagi Bhayangkara yang gugur dalam menjaga keamanan masyarakat.