Josephine Alexandra Viral usai Protes LCC MPR, Pengamat: Pendidikan Tak Boleh Bungkam Nalar Kritis Siswa

JawaPos.com - Kasus yang menimpa Josephine Alexandra, siswi SMA Negeri 1 Pontianak dalam ajang Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR, memantik gelombang kritik publik terhadap cara sistem pendidikan merespons keberanian berpikir kritis siswa.

Insiden itu bukan lagi sekadar polemik lomba pelajar, tetapi berkembang menjadi perdebatan nasional tentang keadilan, transparansi, dan implementasi nilai Pancasila dalam dunia pendidikan.

Sorotan muncul setelah Josephine mempertanyakan hasil penilaian dewan juri. Namun alih-alih mendapatkan ruang dialog, keberatannya justru dijawab dengan pernyataan normatif bahwa 'keputusan juri bersifat final dan mengikat'. Respons tersebut dinilai banyak pihak memperlihatkan kultur pendidikan yang masih anti-kritik.

Pengamat pendidikan dari Vox Point Indonesia, Indra Charismiadji, menilai peristiwa itu menjadi ironi besar karena terjadi dalam kompetisi yang membawa nama Empat Pilar Kebangsaan.

“Ini adalah pengujian terhadap praktik Pancasila dalam realitas yang paling mendasar. Saat ruang dialog ditutup demi ego birokrasi, kita sebenarnya sedang mengkhianati sila keempat, Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan,” tegas Indra kepada JawaPos.com.

Menurutnya, pendidikan tidak boleh dijalankan dengan pendekatan kekuasaan yang menempatkan siswa hanya sebagai objek yang harus tunduk tanpa ruang bertanya. Keberanian Josephine untuk menyampaikan keberatan justru dianggap sebagai tanda bahwa proses pendidikan berhasil membentuk karakter berpikir kritis.

Indra menyebut, keberanian siswa mengoreksi sesuatu yang dianggap tidak tepat merupakan bentuk nyata pengamalan sila kedua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebaliknya, jika keberanian itu dibungkam dengan alasan prosedur formal, maka sistem pendidikan sedang mengirim pesan yang salah kepada generasi muda.

Viralnya kasus Josephine Alexandra di media sosial juga memunculkan solidaritas luas dari masyarakat. Dukungan yang datang dari berbagai kalangan dinilai bukan sekadar pembelaan terhadap individu, melainkan bentuk kegelisahan publik terhadap pentingnya transparansi dan rasa keadilan dalam pendidikan.

Indra memandang fenomena tersebut sebagai refleksi pengamalan sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Menurutnya, masyarakat bergerak bersama karena merasa ada nilai keadilan yang harus dijaga.