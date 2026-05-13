Gangguan Teknis Audio Jadi Alasan Juri Final LCC 4 Pilar MPR di Kalbar Salahkan Jawaban Josepha Alexandra

JawaPos.com - Penilaian dewan juri Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR tingkat Kalimantan Barat (Kalbar) menuai sorotan usai viral di media sosial (medsos). Belakangan muncul informasi terjadi gangguan teknis pada audio saat lomba berlangsung. Akibatnya dewan juri menyalahkan jawaban Siswa SMAN 1 Pontianak, Josepha Alexandra.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar Syarif Faisal menyampaikan bahwa pihaknya sudah melakukan pendalaman pasca peristiwa tersebut viral di media sosial. Tujuannya untuk mengetahui secara lebih jelas duduk perkara yang terjadi saat lomba sedang berlangsung. Dari informasi awal, ada dugaan terjadi gangguan teknis pada perangkat audio atau speaker yang mengarah ke meja juri.

”Di siaran langsung dan pendengaran penonton, jawabannya cukup jelas. Namun, speaker yang mengarah ke juri disebut mengalami kendala,” kata Faisal dikutip dari pemberitaan Pontianak Post (Jawa Pos Group) pada Rabu (13/5).

Akibatnya, video yang beredar luas di media sosial menuai sorotan. Tidak hanya warganet, sejumlah pejabat di Jakarta sudah merespons video itu. Dukungan terhadap Josepha dan Tim SMAN 1 Pontianak pun terus mengalir. Mereka mengapresiasi sikap Josepha yang berani menyampaikan argumen saat jawabannya dinilai salah.

Baca Juga:Josepha Siswi SMA 1 Pontianak Ditawari Beasiswa Kuliah di Tiongkok usai Viral Protes Penjurian LCC MPR

Kini, Josepha mendapat tawaran beasiswa untuk kuliah ke Tiongkok. Tawaran beasiswa itu mencakup ikatan kerja setelah dia menyelesaikan pendidikan. Tidak hanya itu, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka juga mengundang Josepha untuk bertemu di Jakarta. Bersama timnya, dia bertolak pada Selasa (12/5) untuk bertemu muka secara langsung dengan wapres.

”Anak-anak SMAN 1 Pontianak pada Selasa (12/5) berangkat ke Jakarta bersama tim dari Wapres,” ujar Faisal.

Perjalanan tersebut menjadi babak baru bagi Tim SMAN 1 Pontianak setelah belakangan ini ramai diperbincangkan oleh publik. Video perdebatan antara peserta dan dewan juri dalam final LCC Empat Pilar MPR di Kalbar memicu gelombang simpati dari publik di berbagai daerah. Mereka juga memuji sikap Josepha dalam arena lomba.