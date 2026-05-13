Josepha Siswi SMA 1 Pontianak Ditawari Beasiswa Kuliah di Tiongkok usai Viral Protes Penjurian LCC MPR

JawaPos.com – Siswi SMA Negeri 1 Pontianak bernama Josepha Alexandra mendapat tawaran beasiswa kuliah gratis ke Tiongkok usai viral memprotes penjurian Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Kalimantan Barat.

Tawaran tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda saat melakukan panggilan video dengan Josepha.

“Kalau Josepha berkenan abang mau kasih beasiswa kuliah gratis ke China. Nanti tolong kasih tahu orang tua kalau mau, nanti begitu selesai SMA 1 Josepha akan abang berikan beasiswa sekolah kuliah gratis di China,” katanya, dikutip Selasa (12/5).

Tak hanya itu, ia juga menjanjikan peluang pekerjaan bagi Josepha setelah menyelesaikan pendidikan di Tiongkok.

“Nanti akan ada pemberian pekerjaan langsung dari berbagai perusahaan multinasional untuk Josepha kalau sudah lulus dari China,” lanjutnya.

Minta Maaf soal Polemik Penjurian LCC Dalam percakapan tersebut, Rifqinizamy turut menyampaikan permintaan maaf terkait polemik penjurian final LCC Empat Pilar MPR RI tingkat Kalimantan Barat yang menjadi sorotan publik.

“Saya minta maaf ya Josepha ya kalau ada kesalahan dalam proses lomba cerdas cermat kemarin tingkat final di Pontianak, Kalimantan Barat. Nanti secara institusi MPR akan memberikan klarifikasi dan permohonan maaf,” ujarnya.

Josepha diketahui merupakan siswi kelas XI SMA Negeri 1 Pontianak. Ia dijadwalkan berangkat ke Jakarta difasilitasi MPR bersama pihak sekolah dan guru pembimbing.