Istri Wapres RI Tinjau Layanan Pembiayaan Koperasi LPDB di Pontianak

JawaPos.com - Pemerintah terus mendorong penguatan koperasi dan UMKM melalui perluasan akses pembiayaan dan pendampingan usaha di daerah. Salah satunya dilakukan lewat layanan coaching clinic yang dihadirkan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dalam kegiatan Seruni Kabinet Merah Putih di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (13/5).

Layanan tersebut turut ditinjau Pembina Seruni Kabinet Merah Putih Selvi Gibran Rakabuming Raka. Dalam kunjungannya, Selvi melihat secara langsung layanan konsultasi dan edukasi yang diberikan kepada masyarakat terkait akses pembiayaan dan penguatan koperasi.

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat tersebut menjadi momentum strategis dalam memperkuat ekosistem koperasi dan UMKM, khususnya sektor industri kreatif berbasis wastra, kerajinan, dan kuliner lokal di Kalimantan Barat.

Direktur Utama LPDB Koperasi, Krisdianto, menyampaikan bahwa kehadiran LPDB Koperasi dalam kegiatan Seruni merupakan bentuk nyata dukungan pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan sekaligus meningkatkan kapasitas koperasi agar semakin berdaya saing dan mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat.

Menurutnya, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai wadah pemberdayaan masyarakat yang mampu menghubungkan potensi budaya, kreativitas, dan ekonomi lokal menjadi kekuatan pembangunan yang berkelanjutan.

Melalui booth coaching clinic, LPDB Koperasi memberikan layanan konsultasi langsung mengenai mekanisme pembiayaan dana bergulir, hingga pendampingan awal bagi koperasi yang ingin mengakses pembiayaan LPDB Koperasi.

LPDB Koperasi berharap kehadiran layanan coaching clinic ini dapat meningkatkan literasi masyarakat terhadap koperasi modern serta membuka peluang kolaborasi yang lebih luas bagi koperasi dan UMKM di Kalimantan Barat untuk naik kelas dan terhubung dengan ekosistem pembiayaan nasional.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen LPDB Koperasi dalam mendukung program prioritas pemerintah untuk memperkuat koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan.

“LPDB Koperasi hadir dalam kegiatan Seruni di Pontianak sebagai bentuk komitmen kami untuk semakin dekat dengan koperasi dan masyarakat. Melalui booth Coaching Clinic ini, kami ingin memberikan ruang konsultasi dan edukasi agar koperasi semakin memahami akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, serta peluang pengembangan usaha berbasis potensi lokal," ujar Krisdianto.