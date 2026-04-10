Sinergi Kadin DKI dan LPDB Koperasi Didorong untuk Perluas Akses Pembiayaan Usaha di Jakarta

JawaPos.com – Upaya mempererat hubungan antara sektor usaha dan koperasi terus diperkuat melalui pertemuan strategis antara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta dengan LPDB Koperasi.

Pertemuan yang dipimpin Ketua Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi, bersama jajaran disambut langsung oleh Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto, didampingi Direktur Umum dan Hukum Deva Rachman.

Momentum ini menjadi langkah awal untuk membangun kolaborasi nyata dalam memperluas akses pembiayaan sekaligus memperkuat posisi koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi daerah, khususnya di DKI Jakarta.

Ketua Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut memberikan sudut pandang baru terkait peran strategis LPDB Koperasi. Ia menilai, selama ini LPDB lebih banyak dikenal dari luar, namun setelah melihat secara langsung, lembaga tersebut merupakan bagian integral dari ekosistem dunia usaha.

“Kami merasa sangat welcome. Bahkan kami melihat LPDB ini adalah bagian dari kami. Ini bisa menjadi solusi bagi teman-teman Kadin DKI Jakarta, terutama dalam menjembatani kebutuhan pembiayaan dan pengembangan usaha,” ujar Diana.

Ia juga menambahkan bahwa kolaborasi antara Kadin DKI Jakarta dan LPDB Koperasi berpotensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta. “Kalau kita bergandengan tangan, bukan tidak mungkin pertumbuhan ekonomi Jakarta bisa melampaui nasional,” tegasnya.

Lebih lanjut, Diana berharap LPDB Koperasi dapat menjadi opsi strategis bagi koperasi di Jakarta yang selama ini belum berkembang optimal, bahkan cenderung tidak aktif. Melalui sosialisasi dan kerja sama yang lebih intensif, ia optimistis koperasi dapat kembali berperan sebagai motor penggerak ekonomi daerah.

Di sisi lain, Direktur Utama LPDB Koperasi, Krisdianto, menyambut positif kunjungan tersebut dan menegaskan kesiapan pihaknya untuk menjalin kerja sama konkret dengan Kadin DKI Jakarta.

“Kami merasa senang dan terhormat dapat menerima kunjungan Ibu Diana Dewi dan jajaran Kadin DKI. Banyak sekali inisiatif strategis yang bisa kita kolaborasikan ke depan,” ujar Krisdianto.