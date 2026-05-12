Dimas Choirul
Rabu, 13 Mei 2026 | 04.11 WIB

Cak Imin Minta Anggaran Rp 1 Triliun untuk Dukung UMKM dan Ekonomi Kreatif

Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin). (Sahrul Yunizar/JawaPos.com)

JawaPos.com - Pemerintah berencana menambah anggaran khusus untuk mendukung kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan ekonomi kreatif demi menurunkan angka kemiskinan.

Tak tanggung-tanggung Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta anggaran hingga Rp 1 triliun untuk kebutuhan itu.

“Tahun ini akan ditambahi anggaran khusus untuk seluruh kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif. Saya mengajukan tidak kurang dari 1 triliun dan insyaAllah akan terus ditambah untuk kegiatan-kegiatan yang mendorong tumbuh kembangnya UMKM kita.

Hal itu disampaikan menteri yang biasa disapa Cak Imin tersebut usai dipanggil Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (12/5).

Menurut Cak Imin, sektor UMKM dan Ekonomi Kreatif harus didorong agar dapat maju dan berkembang.

Ia juga mengajak kementerian, lembaga, dan BUMN untuk memfasilitasi pertumbuhan UMKM, termasuk dengan memanfaatkan aset dan ruang yang belum optimal digunakan sebagai tempat pemasaran, display produk, maupun festival UMKM.

"Selain itu, juga terus menggerakkan kredit yang dipermudah dan terutama kredit usaha kecil dan menengah, Kredit Usaha Rakyat (KUR),” katanya.

