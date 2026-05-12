Kapolri Serahkan Ratusan Alat Operasional, Ada yang untuk Wilayah Konflik Papua 

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memimpin langsung Rakernas Slog Polri pada Selasa (12/5).(Polri)
JawaPos.com - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memimpin langsung Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Staf Logistik (Slog) Polri pada Selasa (12/5). Dalam kesempatan itu, Jenderal Sigit turut menyerahkan ratusan alat operasi. Termasuk untuk pelaksanaan tugas di wilayah konflik seperti Papua.
Sigit menginginkan seluruh personel Polri dibekali peralatan yang memadai saat melaksanakan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Utamanya dalam penugasan-penugasan di wilayah yang kerap terjadi konflik. Sehingga personel Polri bisa melindungi diri dari berbagai serangan.
”Bagaimana agar pada saat ada serangan, salah satunya di wilayah-wilayah yang sering terjadi konflik, yang sering menggunakan alat panah, tadi diperagakan dan alhamdulillah dengan peralatan yang baru anggota kami bisa terhindar dari potensi apabila ada serangan panah,” kata dia.
Selain panah, Sigit ingin anak buahnya dibekali peralatan untuk melindungi diri dari lemparan bom molotov, tembakan, dan berbagai serangan lain yang dapat membahayakan keselamatan petugas. Sehingga dalam pelaksanaan tugasnya, mereka lebih percaya diri.
”Kami juga membagikan beberapa alat operasional yang tentunya sangat dibutuhkan bagi anggota. Ada kurang lebih 430 unit kendaraan, mulai dari motor, kemudian mobil patroli dengan tenaga listrik, dan juga peralatan-peralatan patroli di wilayah-wilayah konflik seperti di Papua, Papua Tengah, Dogiyai,” ujarnya.
Orang nomor satu di Korps Bhayangkara tersebut turut melihat langsung fasilitas baru yang dimiliki Slog Polri. Yakni tempat uji kualitas seragam yang digunakan oleh petugas kepolisian. Termasuk pakaian-pakaian khusus bagi personel yang dikirim ke lokasi kerusuhan.
”Tentunya ini semua menjadi bagian yang terus kami optimalkan sehingga Slog Polri semakin hari betul-betul bisa memberikan dukungan terhadap seluruh anggota yang melaksanakan tugas di fungsi operasional,” ujarnya.
Di luar itu, saat ini Polri sudah menyusun MEPE (Minimal Essential Police Equipment) atau peralatan standar minimal yang wajib dimiliki Polri. Dia menekankan bahwa MEPE disusun sebagai bagian dari ikhtiar Polri untuk memenuhi alat dan peralatan personel di lapangan.
”Disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing. Sehingga kemudian pada saat Polri tampil dan turun, betul-betul bisa melaksanakan tugas pokoknya dengan semaksimal mungkin. Dan harapan kita, semua yang dipersiapkan ini tentunya bisa memberikan pelayanan yang jauh lebih baik kepada masyarakat,” tegasnya.
