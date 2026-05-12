Dhimas Ginanjar
Selasa, 12 Mei 2026 | 21.39 WIB

Buka Rakernis Slog Polri, Kapolri Fokus Tingkatkan Peralatan Pengamanan Personel

JawaPos.com - Kapolri Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmennya memperkuat perlengkapan personel kepolisian. Langkah ini dilakukan untuk memaksimalkan perlindungan anggota sekaligus meningkatkan pelayanan keamanan kepada masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Kerja Teknis Staf Logistik Polri di Cipinang, Jakarta Timur, Selasa (12/5/2026). Rakernis ini menjadi forum evaluasi dan penguatan dukungan logistik Polri.

“Dimana salah satunya tadi, bagaimana anggota-anggota kita saya minta untuk ke depan dibekali dengan peralatan yang betul-betul bisa memberikan keamanan bagi masyarakat,” kata Kapolri.

Dalam kesempatan itu, Kapolri juga meresmikan fasilitas Slog Lab. Laboratorium tersebut digunakan untuk menguji kualitas perlengkapan dan seragam personel agar sesuai standar yang ditetapkan Polri.

Menurut Kapolri, penguatan perlengkapan tidak hanya menyasar kebutuhan umum. Personel yang bertugas menghadapi potensi kerusuhan juga disiapkan dengan perlindungan khusus.

“Kita tadi juga melihat dan diperagakan langsung bagaimana kita juga menyiapkan pakaian khususnya untuk personel-personel yang memiliki tugas dalam menghadapi potensi kerusuhan,” ujar Kapolri.

Salah satu perlengkapan yang diperkenalkan adalah pakaian pelindung untuk wilayah rawan konflik. Peralatan tersebut dirancang mampu mengurangi risiko serangan senjata tradisional seperti panah.

“Tadi salah satunya, bagaimana agar pada saat ada serangan, salah satunya di wilayah-wilayah yang sering terjadi konflik, yang sering menggunakan alat panah, tadi diperagakan. Dan Alhamdulillah dengan peralatan yang baru anggota kita bisa terhindar dari potensi apabila ada serangan panah,” ucap Kapolri.

Selain perlindungan terhadap serangan panah, personel juga akan dibekali alat pengamanan lain. Mulai dari perlindungan terhadap lemparan molotov hingga ancaman tembakan.

“Apakah itu mulai dari lemparan molotov, kemudian juga tembakan, dan juga tentunya segala macam yang membahayakan anggota,” tutur Kapolri.

Kapolri menegaskan seluruh perlengkapan tersebut bertujuan mendukung optimalisasi tugas anggota di lapangan. Dengan perlindungan yang lebih baik, personel diharapkan dapat bekerja maksimal dalam menjaga keamanan masyarakat.

