Buka Rakernis Slog Polri, Kapolri Fokus Tingkatkan Peralatan Pengamanan Personel

Kapolri Listyo Sigit Prabowo saat membuka
JawaPos.com - Kapolri Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmennya memperkuat perlengkapan personel kepolisian. Langkah ini dilakukan untuk memaksimalkan perlindungan anggota sekaligus meningkatkan pelayanan keamanan kepada masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Kerja Teknis Staf Logistik Polri di Cipinang, Jakarta Timur, Selasa (12/5/2026). Rakernis ini menjadi forum evaluasi dan penguatan dukungan logistik Polri.
“Dimana salah satunya tadi, bagaimana anggota-anggota kita saya minta untuk ke depan dibekali dengan peralatan yang betul-betul bisa memberikan keamanan bagi masyarakat,” kata Kapolri.
Dalam kesempatan itu, Kapolri juga meresmikan fasilitas Slog Lab. Laboratorium tersebut digunakan untuk menguji kualitas perlengkapan dan seragam personel agar sesuai standar yang ditetapkan Polri.
Menurut Kapolri, penguatan perlengkapan tidak hanya menyasar kebutuhan umum. Personel yang bertugas menghadapi potensi kerusuhan juga disiapkan dengan perlindungan khusus.
“Kita tadi juga melihat dan diperagakan langsung bagaimana kita juga menyiapkan pakaian khususnya untuk personel-personel yang memiliki tugas dalam menghadapi potensi kerusuhan,” ujar Kapolri.
Salah satu perlengkapan yang diperkenalkan adalah pakaian pelindung untuk wilayah rawan konflik. Peralatan tersebut dirancang mampu mengurangi risiko serangan senjata tradisional seperti panah.
“Tadi salah satunya, bagaimana agar pada saat ada serangan, salah satunya di wilayah-wilayah yang sering terjadi konflik, yang sering menggunakan alat panah, tadi diperagakan. Dan Alhamdulillah dengan peralatan yang baru anggota kita bisa terhindar dari potensi apabila ada serangan panah,” ucap Kapolri.
Selain perlindungan terhadap serangan panah, personel juga akan dibekali alat pengamanan lain. Mulai dari perlindungan terhadap lemparan molotov hingga ancaman tembakan.
“Apakah itu mulai dari lemparan molotov, kemudian juga tembakan, dan juga tentunya segala macam yang membahayakan anggota,” tutur Kapolri.
Kapolri menegaskan seluruh perlengkapan tersebut bertujuan mendukung optimalisasi tugas anggota di lapangan. Dengan perlindungan yang lebih baik, personel diharapkan dapat bekerja maksimal dalam menjaga keamanan masyarakat.
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong
Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
9 Rekomendasi Mall Terbaik di Sidoarjo untuk Belanja, Kuliner, dan Tempat Nongkrong Bersama Keluarga
15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan
Jadwal Moto3 Prancis 2026! Start Posisi 6, Veda Ega Pratama Buka Peluang Podium di Moto3 Prancis 2026
17 Tempat Makan Hidden Gem di Surabaya yang Tidak Pernah Sepi, Rasanya Selalu Konsisten Enak
16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi