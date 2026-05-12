Kejar Misi Zero Over Dimension dan Overload 2027, Polri Fokus Sosialiasi Sebelum Penegakan Hukum

Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho. (Polri)
JawaPos.com - Korlantas Polri tengah fokus pada target Zero Over Dimension dan Overload 2027. Polri memandang tahap sosialiasi dan penegakan hukum harus mulai digencarkan kepada masyarakat.
Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho mengatakan, perlu ada kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan program tersebut. Petugas di lapangan juga diberi pemahaman agar tidak langsung melakukan penegakan hukum.
Rangkaian mewujudkan program tersebut perlu dimulai dengan sosialisasi, edukasi, hingga koordinasi bersama kementerian dan stakeholder terkait. Dengan begitu, kebijakan dapat berjalan efektif serta minim resistensi di lapangan.
“Terkait program Zero Over Dimension dan Overload 2027, langkah-langkah strategis harus mulai disusun dari sekarang, baik sosialisasi maupun tahapan penegakan hukumnya,” ujar Irjen Agus kepada wartawan, Selasa (12/5).
Ia meminta jajaran Ditgakkum dan bidang operasional untuk menyiapkan formulasi terbaik dalam pelaksanaan program tersebut, termasuk kemungkinan tahapan sosialisasi sebelum penindakan dilakukan secara maksimal.
Agus menyadari program ini tidak mudah untuk diterapkan. Banyak sektor yang harus dilibatkan, mulai dari transportasi, logistik, hingga keselamatan pengguna jalan lainnya.
Menurutnya, sinergi antara Korlantas Polri, Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, hingga stakeholder terkait menjadi kunci utama. Masyaarakat pun diminta memahami kebijakan ini demi meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
