Prabowo Gelar Pertemuan Empat Mata dengan Kapolri, Bahas Keamanan Nasional hingga Program Strategis Kepolisian

JawaPos.com-Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan empat mata dengan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, di Hambalang, Jumat (24/4). Dalam

pertemuan sekitar 1 jam tersebut dibahas beberapa hal, khususnya terkait keamanan nasional dan kondisi umum situasi nasional di berbagai sektor strategis.

Pertemuan itu turut diunggah ke dalam media sosial Instagram @sekretariat.kabinet. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo terlihat duduk berhadapan dengan Kapolri. "Presiden Prabowo Subianto memanggil Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di kediaman Hambalang, Jumat, 24 April 2026," sebagaimana unggahan Setkab.

Dalam kesempatan itu, Kapolri melaporkan perkembangan sejumlah program strategis Kepolisian, mulai dari penguatan transformasi digital layanan publik, peningkatan profesionalisme anggota sejak proses rekruitmen hingga kedinasan.

Serta, upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara berkelanjutan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.