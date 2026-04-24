Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
Sabtu, 25 April 2026 | 02.17 WIB

Prabowo Gelar Pertemuan Empat Mata dengan Kapolri, Bahas Keamanan Nasional hingga Program Strategis Kepolisian

Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan empat mata dengan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (24/4). (Setpres)

Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan empat mata dengan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (24/4). (Setpres)

JawaPos.com-Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan empat mata dengan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, di Hambalang, Jumat (24/4). Dalam

pertemuan sekitar 1 jam tersebut dibahas beberapa hal, khususnya terkait keamanan nasional dan kondisi umum situasi nasional di berbagai sektor strategis.

Pertemuan itu turut diunggah ke dalam media sosial Instagram @sekretariat.kabinet. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo terlihat duduk berhadapan dengan Kapolri. "Presiden Prabowo Subianto memanggil Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di kediaman Hambalang, Jumat, 24 April 2026," sebagaimana unggahan Setkab.

Dalam kesempatan itu, Kapolri melaporkan perkembangan sejumlah program strategis Kepolisian, mulai dari penguatan transformasi digital layanan publik, peningkatan profesionalisme anggota sejak proses rekruitmen hingga kedinasan.

Serta, upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara berkelanjutan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Selain itu, dibahas pula sinergi antara Kepolisian dan berbagai Lembaga dan sektor terkait guna menguatkan program nasional, baik dalam sektor pertanian, pangan, makan bergizi, penanganan gerak cepat bencana "Serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat," pungkasnya. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Artikel Terkait
Kapolri Ingatkan Pengemudi Bus Utamakan Keselamatan Penumpang saat Antarkan Mudik - Image
Berita Daerah

Kapolri Ingatkan Pengemudi Bus Utamakan Keselamatan Penumpang saat Antarkan Mudik

Minggu, 15 Maret 2026 | 20.18 WIB

Ungkap Perintah Langsung Kapolri di Kasus Tual, Kapolda Maluku: Tindak Tegas Sampai Tuntas - Image
Kasuistika

Ungkap Perintah Langsung Kapolri di Kasus Tual, Kapolda Maluku: Tindak Tegas Sampai Tuntas

Rabu, 25 Februari 2026 | 00.40 WIB

Kapolri Perintahkan Jajarannya Usut Tuntas Kasus Brimob Aniaya Anak hingga Tewas - Image
Kasuistika

Kapolri Perintahkan Jajarannya Usut Tuntas Kasus Brimob Aniaya Anak hingga Tewas

Senin, 23 Februari 2026 | 14.21 WIB

Terpopuler

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya! - Image
1

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

2

12 Spot Kuliner Bakso di Bandung yang Terkenal karena Tekstur Dagingnya yang Juara

3

10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional

4

12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung

5

Dana Desa Terpangkas untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Infrastruktur Sebagian Desa di Tulungagung Tak Sesuai Rencana

6

21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit

7

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

8

Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen

9

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

10

Lawan Arema FC Laga Terakhir Bruno Moreira? Intip Akhir Kontrak Kapten Persebaya Surabaya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore