Patok Masuk Tiga Besar, Zulhas Instruksikan Kader PAN Gerak Cepat Bantu Rakyat

​JawaPos.com–Estafet kepemimpinan Partai Amanat Nasional (PAN) di Jawa Timur resmi bergulir. Bertempat di Jatim Expo, Minggu (10/5) malam, partai berlambang matahari terbit tersebut menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) I sekaligus pelantikan pengurus wilayah dan daerah periode 2025–2030. Perhelatan bertajuk Gerak Cepat Bantu Rakyat itu menjadi momentum PAN memamerkan otot politik di Bumi Majapahit.

​Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan memberikan instruksi tegas kepada seluruh kader. Dia menekankan bahwa keberadaan partai harus dirasakan langsung oleh masyarakat.

”Tadi saya sudah tegaskan seluruh kader untuk bantu rakyat. Bantu apa pun yang mereka butuhkan. Kita harus selalu ada untuk rakyat," ujar pria akrab disapa Zulhas itu.

​Tidak sekadar seremonial, Zulhas mematok target tinggi bagi kepengurusan DPW PAN Jatim serta DPD PAN kabupaten/kota yang baru dilantik. Menteri Koordinator Bidang Pangan itu membidik posisi tiga besar di Jawa Timur pada Pemilu 2029 mendatang. Ambisi itu menjadi tantangan besar mengingat ketatnya persaingan antarkekuatan politik di Jatim.

​”Kalau partai lain bisa satu besar, dua besar, apakah PAN bisa tiga besar di Jawa Timur?” seru Zulhas yang disambut riuh para kader.

​Untuk mewujudkan target tersebut, Zulhas menginstruksikan penguatan konsolidasi organisasi hingga akar rumput. Menurut dia, elektabilitas tidak jatuh dari langit, melainkan hasil dari mesin partai yang terus dipanaskan hingga tingkat ranting.

Zulhas mengakui gaya kepemimpinannya dalam membangun organisasi banyak terinspirasi dari Presiden Prabowo Subianto. Terutama soal kedisiplinan dan ketepatan penempatan figur dalam struktur partai.

​Meski memasang target tinggi untuk menggeser dominasi partai-partai besar, Zulhas mengingatkan agar persaingan dilakukan secara elegan. Baginya, partai lain bukanlah lawan yang harus dijatuhkan secara membabi buta.