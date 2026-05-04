Menko Zulhas Ungkap Nasib Status Manajer Koperasi Merah Putih Usai 2 Tahun Jadi Pegawai BUMN

JawaPos.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengungkap kejelasan status para manajer Koperasi Merah Putih yang direkrut pemerintah. Ia menegaskan, status mereka sebagai pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hanya bersifat sementara.

Zulhas menyebut, para manajer tersebut hanya akan berstatus sebagai pegawai BUMN selama dua tahun. Setelah masa itu berakhir, mereka akan kembali menjadi petugas koperasi di bawah Kementerian Koperasi (Kemenkop).

“Iya, sementara 2 tahun (jadi pegawai BUMN). Nanti setelah 2 tahun akan menjadi petugas koperasi. Setelah 2 tahun ya. Ada Pak Ferry (Menteri Koperasi) nih,” ujar Zulhas dalam konferensi pers di kantornya, Senin (4/5).

Ia menjelaskan, selama dua tahun tersebut para manajer akan menjadi pegawai di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara. Penugasan ini dimaksudkan sebagai tahap pembinaan sekaligus penguatan kapasitas sebelum kembali menjadi petugas koperasi.

“Jadi itu dua tahun di Agrinas (Pangan Nusantara), setelah itu akan menjadi petugas koperasi,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) Tedi Bharata membenarkan skema tersebut. Ia menegaskan, selama masa penugasan di BUMN, kinerja para manajer akan menjadi faktor penentu.

“Ya, tadi disampaikan oleh Pak Menko (Pangan) ya. Tapi tentunya kembali berbasis pada kinerja. Jadi selama 2 tahun tentu kinerja dinilai juga,” ujar Tedi.

Lebih lanjut, Tedi menambahkan bahwa pemerintah tidak hanya mencari tenaga kerja biasa, tetapi juga individu dengan kemampuan kewirausahaan yang kuat. Hal ini penting agar para manajer mampu mengembangkan koperasi secara mandiri setelah tak lagi menjadi pegawai BUMN.