Gaji Manajer Koperasi Merah Putih Ikuti Skema BUMN, Menko Zulhas: Agrinas Pangan yang akan Membayar

Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Nurul Fitriana/JawaPos.com)
JawaPos.com-Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas memastikan pembayaran gaji bagi pegawai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) akan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Agrinas Pangan Nusantara. Namun, ia belum bisa merinci secara detail soal skema gaji pegawai Koperasi Merah Putih itu. Menurutnya, secara detail nanti akan disampaikan oleh tim keuangan.
"Sementara skema gaji, nanti akan disampaikan oleh (Kementerian) keuangan pada saatnya. Dan nanti itukan, karena Agrinas, jadi Agrinas Pangan yang akan membayar," kata Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (4/5). "Tapi uangnya dari mana, itu nanti akan di apa, skema berikutnya akan dijelaskan," imbuhnya.
Ditemui di lokasi yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini memastikan bahwa pembayaran gaji untuk pegawai Koperasi Merah Putih akan mengikuti skema BUMN. Hal ini berkaitan dengan status para manajer Koperasi Merah Putih yang akan menjadi pegawai BUMN selama 2 tahun pertama. "Ini mengenai gaji, ini sebelumnya ada wakil kepala BUMN, karena ini adalah pegawai BUMN, akan mengikuti skema BUMN," ujar Rini Widyantini.
Selanjutnya, Rini juga menegaskan seluruh manajer Koperasi Merah Putih nantinya merupakan pegawai BUMN. Meskipun kata dia, seluruh manajer mengikuti tes menggunakan Computer Assisted Test (CAT). "Karena ini ditegaskan lagi, ini adalah bukan seleksi untuk CPNS atau PPPK, jadi ini adalah pegawai BUMN nanti skemanya mengikuti BUMN," urainya. (*)
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis
Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara
Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
Korban Dicekoki Miras Hingga Tak Sadar, Pelaku Pemerkosaan Cipondoh Masih Dicari
Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan