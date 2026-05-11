Lantik Kepengurusan DPW-DPD PAN se-Jabar, Zulhas Targetkan Partai Tembus 3 Besar Pemilu 2029

JawaPos.com - Partai Amanat Nasional (PAN) resmi melantik Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) se-Provinsi Jawa Barat periode 2024-2029. Anggota DPR RI Ahmad Najib Qodratullah dikukuhkan sebagai Ketua DPW PAN Jawa Barat. Dia didampingi oleh Ivan Fadila sebagai Sekretaris DPW.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan meminta kepada para pengurus baru agar bekerja dengan keberpihakan kepada rakyat. Partai harus hadir untuk rakyat tidak hanya pada momentum pemilu saja.

“Kader PAN harus 1.000 persen berpihak kepada rakyat,” kata Zulhas, Senin (11/5).

Kelompok petani dan nelayan harus menjadi prioritas partai dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Para kader di Jawa Barat dianggap dapat menentukan arah Indonesia dengan kekayaan dan kelimpahan pangan yang ada.

Oleh sebab itu, Zulhas menekankan, agar para kader PAN di Jawa Barat dapat terus hadir dan berpihak untuk membantu rakyat. Menurutnya, keberhasilan di Jawa Barat merupakan cerminan Indonesia.

“Kalau Jawa Berat hebat Indonesia hebat, Jawa Barat maju Indonesia maju, Jawa Barat makmur maka Indonesia makmur,” jelasnya.

Zulhas mengatakan, penyelenggaraan Muswil PAN Jawa Barat berjalan dengan baik. Kader telah menunjukan spirit yang begitu kuat untuk kerja-kerja partai.

“Saya kira pelantikan muswil kader-kader paling semangat yang paling heroik ada di Jawa Barat,” ungkap Zulhas.