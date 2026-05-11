Kemendagri Sikapi 11 Kepala Daerah Terjaring OTT KPK: Alarm Keras Bagi Kita Semua

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (11/5). (Istimewa)
JawaPos.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menanggapi 11 kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, jeratan hukum terhadap para kepala daerah menjadi alarm serius mengenai pentingnya pendidikan antikorupsi.
“Bahwa sepanjang 2025–2026 kita mencatat ada 11 Operasi Tangkap Tangan terhadap kepala daerah dengan berbagai macam kasus dan modus operandi yang dilakukan. Dan ini adalah alarm keras ya bagi kita semua,” kata Akhmad Wiyagus di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (11/5).
Wiyagus menyatakan, persoalan korupsi tidak cukup hanya diselesaikan melalui penindakan hukum, tetapi juga harus menyentuh langkah-langkah pencegahan hingga ke akar masalah.
Ia menegaskan, praktik korupsi merupakan persoalan karakter yang membutuhkan pendidikan antikorupsi sebagai salah satu solusi utama.
“Korupsi adalah penyakit karakter dan obat bukan hanya jeruji besi penegakan hukum tetapi masuk dalam preventif salah satu di antaranya adalah pendidikan antikorupsi ini,” tegasnya.
Wiyagus juga mendukung penerapan pendidikan antikorupsi sejak usia dini. Ia menilai, penanaman nilai kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin sejak masa pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga sekolah dasar penting untuk membentuk karakter antikoruptif pada anak.
“Kita harus menanamkan nilai-nilai kejujuran, tangan jawab, dan disiplin sejak usia dini khususnya sejak masa PAUD, dan sekolah dasar karena di usia ini lah karakter itu akan dibentuk dan terbentuk,” pungkasnya.
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam
Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?
17 Tempat Makan Hidden Gem di Surabaya yang Tidak Pernah Sepi, Rasanya Selalu Konsisten Enak
Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?
Jadwal Veda Ega Pratama di Sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026! Rider Indonesia Bidik Start Terdepan
Live Streaming PSS Sleman vs Garudayaksa FC Final Liga 2 dan Prediksi Skor: Trofi Bergengsi Menanti Pemenang!
15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan
Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Prancis Hari Ini: Momentum Veda Ega Rebut Pole Position!
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan