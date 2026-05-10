Prabowo Bakal Bagi-bagi Layar Pintar, Guru Tak Masuk Bisa Dipantau Langsung dari Jakarta

JawaPos.com – Presiden Prabowo Subianto berencana membagikan layar pintar ke semua sekolah di seluruh Indonesia. Program tersebut ditargetkan berlangsung bertahap mulai tahun ini hingga seluruh ruang kelas memiliki fasilitas digital interaktif.

Hal itu disampaikan Prabowo saat berdialog dengan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail di Gorontalo. Dia menanyakan langsung sudah ada berapa sekolah di daerah tersebut yang sudah menerima layar pintar.

“Gimana wali kota, bupati? Sekolah-sekolah di Gorontalo sudah terima layar-layar pintar? Sudah? Satu. Tapi mulai tahun ini tiap sekolah akan terima tiga lagi,” ujar Prabowo di Gorontalo, Sabtu (9/5).

Menurut dia, tambahan distribusi perangkat itu diharapkan membuat setiap sekolah minimal memiliki empat ruang kelas dengan fasilitas layar pintar pada akhir tahun ini.

“Berarti saya berharap akhir tahun ini tiap sekolah sudah ada empat ruang kelas yang ada layar yang disebut layar pintar. Karena dia memang pintar. Kita bisa gunakan interaktif,” katanya.

Prabowo mengatakan program tersebut akan terus diperluas pada tahun depan. Pemerintah menargetkan seluruh ruang kelas di Indonesia nantinya memiliki layar pintar untuk menunjang pembelajaran digital.

“Tahun depan kita tambah lagi. Nantinya semua ruang kelas akan punya layar-layar pintar itu,” lanjutnya.

Dia menjelaskan keberadaan layar pintar akan membantu pemerataan kualitas pendidikan, terutama bagi sekolah di wilayah terpencil atau kekurangan tenaga pengajar. Melalui sistem digital tersebut, guru di daerah dapat memperoleh bantuan materi pelajaran secara langsung dari pusat.

“Yang nantinya guru-guru di tempat yang sulit, dia bisa dibantu dari pusat. Pelajarannya, tambahan silabusnya, bantuan-bantuan bahan, kita bisa langsung waktu yang real time,” jelas Prabowo.