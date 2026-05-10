Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
R. Nurul Fitriana Putri
Minggu, 10 Mei 2026 | 14.48 WIB

Prabowo Bakal Bagi-bagi Layar Pintar, Guru Tak Masuk Bisa Dipantau Langsung dari Jakarta

Presiden Prabowo Subianto (Youtube Setpres) - Image

Presiden Prabowo Subianto (Youtube Setpres)

JawaPos.com – Presiden Prabowo Subianto berencana membagikan layar pintar ke semua sekolah di seluruh Indonesia. Program tersebut ditargetkan berlangsung bertahap mulai tahun ini hingga seluruh ruang kelas memiliki fasilitas digital interaktif.

Hal itu disampaikan Prabowo saat berdialog dengan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail di Gorontalo. Dia menanyakan langsung sudah ada berapa sekolah di daerah tersebut yang sudah menerima layar pintar.

“Gimana wali kota, bupati? Sekolah-sekolah di Gorontalo sudah terima layar-layar pintar? Sudah? Satu. Tapi mulai tahun ini tiap sekolah akan terima tiga lagi,” ujar Prabowo di Gorontalo, Sabtu (9/5).

Menurut dia, tambahan distribusi perangkat itu diharapkan membuat setiap sekolah minimal memiliki empat ruang kelas dengan fasilitas layar pintar pada akhir tahun ini.

“Berarti saya berharap akhir tahun ini tiap sekolah sudah ada empat ruang kelas yang ada layar yang disebut layar pintar. Karena dia memang pintar. Kita bisa gunakan interaktif,” katanya.

Prabowo mengatakan program tersebut akan terus diperluas pada tahun depan. Pemerintah menargetkan seluruh ruang kelas di Indonesia nantinya memiliki layar pintar untuk menunjang pembelajaran digital.

“Tahun depan kita tambah lagi. Nantinya semua ruang kelas akan punya layar-layar pintar itu,” lanjutnya.

Dia menjelaskan keberadaan layar pintar akan membantu pemerataan kualitas pendidikan, terutama bagi sekolah di wilayah terpencil atau kekurangan tenaga pengajar. Melalui sistem digital tersebut, guru di daerah dapat memperoleh bantuan materi pelajaran secara langsung dari pusat.

“Yang nantinya guru-guru di tempat yang sulit, dia bisa dibantu dari pusat. Pelajarannya, tambahan silabusnya, bantuan-bantuan bahan, kita bisa langsung waktu yang real time,” jelas Prabowo.

Tak hanya untuk pembelajaran, teknologi tersebut juga disebut memungkinkan pemerintah memantau aktivitas kelas secara langsung dari Jakarta. Menurut Prabowo, sistem itu dapat digunakan untuk memastikan kegiatan belajar mengajar berjalan optimal.

Editor: Bintang Pradewo
Tags
Artikel Terkait
Prabowo akan Kembali Gunakan Maung Pindad usai KTT ASEAN ke-48 Filipina - Image
Nasional

Prabowo akan Kembali Gunakan Maung Pindad usai KTT ASEAN ke-48 Filipina

Jumat, 8 Mei 2026 | 22.51 WIB

Harga Pupuk Dunia Naik 40 Persen, Presiden Prabowo Justru Turunkan 20 Persen untuk Petani - Image
Ekonomi

Harga Pupuk Dunia Naik 40 Persen, Presiden Prabowo Justru Turunkan 20 Persen untuk Petani

Senin, 4 Mei 2026 | 06.52 WIB

Prabowo Pangkas Potongan Aplikator Ojol jadi 8 Persen, DPR Dorong Lewat Revisi Permenhub - Image
Nasional

Prabowo Pangkas Potongan Aplikator Ojol jadi 8 Persen, DPR Dorong Lewat Revisi Permenhub

Minggu, 3 Mei 2026 | 17.26 WIB

Terpopuler

Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta - Image
1

Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta

2

14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera

3

12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan

4

Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming

5

15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!

6

11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang

7

Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?

8

Hasil Play-off Liga 2: Adhyaksa FC Bungkam Persipura Jayapura 0-1 di Babak Pertama!

9

Jadwal Veda Ega Pratama di Sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026! Rider Indonesia Bidik Start Terdepan

10

10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore