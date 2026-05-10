Prabowo Sebut Banyak Negara Panik: Indonesia Tidak, karena Sudah Swasembada Pangan

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia berada dalam posisi yang kuat di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian.

Menurutnya, banyak negara saat ini dilanda kepanikan akibat krisis pangan dan energi, namun Indonesia justru mampu bertahan karena mulai mencapai swasembada.

Prabowo menyebut di tengah kondisi itu, Indonesia justru masih aman dan dalam kondisi kuat karena sudah swasembada pangan. Bahkan, sedang ditargetkan pula bisa mencapai swasembada energi.

“Kita akan bangun seluruh negara, kita berada dalam keadaan kuat. Banyak negara panik, kita tidak panik. Kita sudah swasembada pangan dan sebentar lagi kita swasembada BBM, kita tidak akan impor BBM lagi,” ujar Prabowo di Gorontalo, Sabtu (9/5).

Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi negara maju karena kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

Namun, kata dia, kekayaan tersebut harus benar-benar dikelola secara mandiri dan bertanggung jawab agar tidak dimanfaatkan pihak asing.

“Kita bangsa yang kaya, tapi yang penting sekarang kekayaan harus bisa kita kuasai. Harus bisa kita kelola dengan baik,” jelasnya.

Prabowo juga mengingatkan pentingnya kepemimpinan yang bersih dan berpihak pada kepentingan rakyat. Menurut dia, kelalaian dan praktik tidak jujur dari para pemimpin dapat membuat kekayaan bangsa justru dinikmati negara lain.