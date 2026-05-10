Prabowo Sebut Banyak Negara Panik: Indonesia Tidak, karena Sudah Swasembada Pangan

Presiden Prabowo Subianto (YT Setpres)
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia berada dalam posisi yang kuat di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian.
Menurutnya, banyak negara saat ini dilanda kepanikan akibat krisis pangan dan energi, namun Indonesia justru mampu bertahan karena mulai mencapai swasembada.
Prabowo menyebut di tengah kondisi itu, Indonesia justru masih aman dan dalam kondisi kuat karena sudah swasembada pangan. Bahkan, sedang ditargetkan pula bisa mencapai swasembada energi.
“Kita akan bangun seluruh negara, kita berada dalam keadaan kuat. Banyak negara panik, kita tidak panik. Kita sudah swasembada pangan dan sebentar lagi kita swasembada BBM, kita tidak akan impor BBM lagi,” ujar Prabowo di Gorontalo, Sabtu (9/5).
Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi negara maju karena kekayaan sumber daya alam yang melimpah.
Namun, kata dia, kekayaan tersebut harus benar-benar dikelola secara mandiri dan bertanggung jawab agar tidak dimanfaatkan pihak asing.
“Kita bangsa yang kaya, tapi yang penting sekarang kekayaan harus bisa kita kuasai. Harus bisa kita kelola dengan baik,” jelasnya.
Prabowo juga mengingatkan pentingnya kepemimpinan yang bersih dan berpihak pada kepentingan rakyat. Menurut dia, kelalaian dan praktik tidak jujur dari para pemimpin dapat membuat kekayaan bangsa justru dinikmati negara lain.
“Kalau kita malas, kalau pemimpin-pemimpinnya tidak jujur atau seenaknya, maka kekayaan kita akan diambil oleh bangsa-bangsa lain,” tegasnya.
Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan
Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming
15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?
Hasil Play-off Liga 2: Adhyaksa FC Bungkam Persipura Jayapura 0-1 di Babak Pertama!
Jadwal Veda Ega Pratama di Sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026! Rider Indonesia Bidik Start Terdepan
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium