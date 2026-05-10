Prabowo Klaim Indonesia Sudah Swasembada Pangan, Legislator Gerindra Beberkan Faktanya

Presiden Prabowo Subianto (Youtube Setpres)
JawaPos.com - Pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal Indonesia telah mencapai swasembada pangan sejak 2025 menyita perhatian publik. Pasalnya, Prabowo menyatakan Indonesia tidak lagi mengimpor beras dan jagung sejak tahun lalu.
Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menyatakan pernyataan Prabowo atas swasembada pangan dinilai bukan klaim semata. Ia menyebut, cadangan beras nasional di Perum Bulog kini telah menembus lebih dari 5 juta ton.
"Ini bukan hanya angka besar, tetapi mencerminkan kapasitas negara dalam menjaga ketahanan pangan pada level yang belum pernah dicapai sebelumnya," kata Azis kepada wartawan, Minggu (10/5).
Legislator Fraksi Partai Gerindra itu menjelaskan, pasokan beras nasional tersebut juga tidak terjadi tanpa sebab. Ia memaparkan, hingga April 2026, penyerapan gabah dan beras petani disebut telah mencapai sekitar 2,3 juta ton setara beras. Sementara produksi nasional pada 2025 meningkat menjadi sekitar 34,69 juta ton atau naik lebih dari 13 persen dibanding tahun sebelumnya.
Menurutnya, peningkatan stok itu dapat dilihat langsung di berbagai daerah melalui peninjauan Fraksi Partai Gerindra ke sejumlah gudang Bulog di Indonesia.
"Fakta di lapangan menunjukkan stok itu benar-benar ada. Gudang-gudang Bulog di berbagai daerah terisi, distribusi berjalan, dan penyerapan terus berlangsung," ungkapnya.
Ia menyebut, hasil peninjauan di sejumlah wilayah memperlihatkan pola yang hampir seragam. Menurutnya, stok beras di berbagai daerah relatif aman untuk enam sampai sepuluh bulan di banyak wilayah.
"Bahkan beberapa gudang sudah penuh dan memerlukan tambahan ruang penyimpanan," tutur Azis.
Azis menegaskan hal paling penting bukan sekadar jumlah stok, melainkan asal beras tersebut. Ia menilai dominasi serapan dari produksi dalam negeri menjadi penanda kuat bahwa Indonesia sedang bergerak menuju kemandirian pangan yang nyata.
