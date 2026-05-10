Prabowo Klaim Indonesia Makin Dihormati Karena Swasembada Pangan

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia kini semakin mendapat penghormatan dari berbagai negara setelah berhasil mencapai swasembada pangan. Pernyataan itu disampaikan saat meninjau Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Gorontalo, Sabtu (9/5).

Prabowo menekankan keberhasilan Indonesia memenuhi kebutuhan pangan strategis, terutama beras dan jagung, tanpa ketergantungan pada impor sejak 2025.

“Kita sangat dihormati karena kita sekarang sudah swasembada pangan, sudah swasembada beras, swasembada jagung, banyak sekali kita, kita sekarang tidak perlu impor lagi pangan dari luar,” kata Prabowo.

Kepala Negara menjelaskan, produksi beras nasional tercatat mencapai 34,71 juta ton, lebih tinggi dibanding kebutuhan domestik yang berada di angka 31 juta ton. Kondisi tersebut membuat Indonesia tidak lagi memerlukan impor beras sepanjang 2025.

Selain beras, Indonesia juga diproyeksikan mampu mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan strategis berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Juni 2026 dari Badan Pangan Nasional. Komoditas tersebut meliputi beras, jagung, gula, cabai besar, cabai rawit, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah.

Prabowo juga menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan protein hewani, khususnya dari sektor perikanan, di tengah meningkatnya kebutuhan protein dunia.

Karena itu, pemerintah disebut akan mendorong investasi besar di sektor ekonomi kelautan atau blue economy untuk memaksimalkan potensi perikanan dan kelautan nasional.

"Dunia sekarang sangat memerlukan protein ikan, karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan," ujarnya.