Baru 8.672 Unit Rampung, Realisasi Koperasi Merah Putih Masih Jauh dari Target

ILUSTRASI: Gerai Koperasi Merah Putih di Hambalang, Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Foto : Hendi Novian / Radar Bogor
JawaPos.com – Realisasi pembangunan Koperasi Merah Putih hingga 8 Mei 2026 masih jauh dari target nasional mencapai 80 ribu unit. Kementerian Koperasi (Kemenkop) mencatat, koperasi merah putih yang sudah rampung sepenuhnya baru mencapai 8.672 unit.
“Yang sudah selesai 100 persen itu 8.672 unit,” kata Menteri Koperasi Ferry Juliantono kepada awak media di Kantornya, Jumat (8/5).
Dia menjelaskan, saat ini pihaknya terus melakukan percepatan penyelesaian pembangunan dan kesiapan operasional, termasuk ketersediaan kendaraan di masing-masing Koperasi Merah Putih.
Ferry berharap bahwa pada akhir bulan ini akan ada sejumlah Koperasi Merah Putih yang akan diresmikan. Tak disebutkan di lokasi mana saja, tetapi ia memastikan bahwa peresmian itu akan langsung dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianti.
“Dalam proses ini dilengkapi. Karena dalam akhir bulan ini insya Allah nanti akan di-launching oleh Bapak Presiden,” tukasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan lebih dari 25.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia dalam waktu tiga bulan sebagai upaya nyata untuk memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan secara masif.
"Sebentar lagi kita akan resmikan 1.000 Koperasi Merah Putih. Kemungkinan, dua tiga minggu lagi. Sesudah itu, dua sampai tiga bulan lagi kita akan resmikan lebih dari 25.000 koperasi," kata Prabowo di acara Groundbreaking 13 proyek hilirisasi di Cilacap Jawa Tengah, melalui siaran YouTube Sekretariat Kabinet di Jakarta, Rabu (29/4).
Presiden menegaskan bahwa koperasi yang dibangun tersebut merupakan lembaga fisik yang memiliki sarana pendukung lengkap untuk operasional.
Ia menyebutkan bahwa setiap koperasi nantinya akan dilengkapi dengan gudang, alat pendingin, hingga kendaraan operasional untuk distribusi barang.
"Coba dibuka dalam sejarah, saya minta buka dalam sejarah dunia, ada nggak 25 ribu, atau 30 ribu koperasi bisa dibangun dan diselesaikan dalam satu tahun," jelasnya.
