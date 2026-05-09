Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
R. Nurul Fitriana Putri
Sabtu, 9 Mei 2026 | 15.07 WIB

Baru 8.672 Unit Rampung, Realisasi Koperasi Merah Putih Masih Jauh dari Target

ILUSTRASI: Gerai Koperasi Merah Putih di Hambalang, Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Foto : Hendi Novian / Radar Bogor - Image

ILUSTRASI: Gerai Koperasi Merah Putih di Hambalang, Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Foto : Hendi Novian / Radar Bogor

JawaPos.com – Realisasi pembangunan Koperasi Merah Putih hingga 8 Mei 2026 masih jauh dari target nasional mencapai 80 ribu unit. Kementerian Koperasi (Kemenkop) mencatat, koperasi merah putih yang sudah rampung sepenuhnya baru mencapai 8.672 unit.

“Yang sudah selesai 100 persen itu 8.672 unit,” kata Menteri Koperasi Ferry Juliantono kepada awak media di Kantornya, Jumat (8/5).

Dia menjelaskan, saat ini pihaknya terus melakukan percepatan penyelesaian pembangunan dan kesiapan operasional, termasuk ketersediaan kendaraan di masing-masing Koperasi Merah Putih.

Ferry berharap bahwa pada akhir bulan ini akan ada sejumlah Koperasi Merah Putih yang akan diresmikan. Tak disebutkan di lokasi mana saja, tetapi ia memastikan bahwa peresmian itu akan langsung dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianti.

“Dalam proses ini dilengkapi. Karena dalam akhir bulan ini insya Allah nanti akan di-launching oleh Bapak Presiden,” tukasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan lebih dari 25.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia dalam waktu tiga bulan sebagai upaya nyata untuk memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan secara masif.

"Sebentar lagi kita akan resmikan 1.000 Koperasi Merah Putih. Kemungkinan, dua tiga minggu lagi. Sesudah itu, dua sampai tiga bulan lagi kita akan resmikan lebih dari 25.000 koperasi," kata Prabowo di acara Groundbreaking 13 proyek hilirisasi di Cilacap Jawa Tengah, melalui siaran YouTube Sekretariat Kabinet di Jakarta, Rabu (29/4).

Presiden menegaskan bahwa koperasi yang dibangun tersebut merupakan lembaga fisik yang memiliki sarana pendukung lengkap untuk operasional.

Ia menyebutkan bahwa setiap koperasi nantinya akan dilengkapi dengan gudang, alat pendingin, hingga kendaraan operasional untuk distribusi barang.

"Coba dibuka dalam sejarah, saya minta buka dalam sejarah dunia, ada nggak 25 ribu, atau 30 ribu koperasi bisa dibangun dan diselesaikan dalam satu tahun," jelasnya.

Editor: Bintang Pradewo
Tags
Artikel Terkait
Heboh Tes CAT Manajer Koperasi Merah Putih Bisa Berubah karena Eror, BKN Buka Suara - Image
Nasional

Heboh Tes CAT Manajer Koperasi Merah Putih Bisa Berubah karena Eror, BKN Buka Suara

Sabtu, 9 Mei 2026 | 14.35 WIB

Bukan ASN, Status Manajer Koperasi Merah Putih Bakal Jadi PKWT Usai 2 Tahun Jadi Pegawai BUMN - Image
Ekonomi

Bukan ASN, Status Manajer Koperasi Merah Putih Bakal Jadi PKWT Usai 2 Tahun Jadi Pegawai BUMN

Sabtu, 9 Mei 2026 | 07.32 WIB

Jangan Berharap Banyak! Viral Pemuda Ikut Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih, Jawaban Benar Berubah Karena Sistem Eror - Image
Nasional

Jangan Berharap Banyak! Viral Pemuda Ikut Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih, Jawaban Benar Berubah Karena Sistem Eror

Kamis, 7 Mei 2026 | 19.28 WIB

Terpopuler

Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta - Image
1

Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta

2

14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera

3

Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming

4

10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium

5

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo

6

12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan

7

11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan

8

15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!

9

7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik

10

12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore