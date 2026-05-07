Bintang Pradewo
Kamis, 7 Mei 2026 | 19.28 WIB

Jangan Berharap Banyak! Viral Pemuda Ikut Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih, Jawaban Benar Berubah Karena Sistem Eror

Viral di media sosial keluhan seseorang yang habis mengikuti seleksi Manajer Koperasi Desa Merah Putih. (Instagram)

JawaPos.com - Viral di media sosial keluhan seseorang yang habis mengikuti seleksi Manajer Koperasi Desa Merah Putih. Hal ini karena sistem eror dari seleksi yang dinilai tidak menguntungkan bagi para peserta.

Pria yang di dalam video itu mengabadikan beberapa proses seleksi tes yang telah dia lakukan. Namun, kenyataan pahit malah yang dia rasakan.

"Aku baru selesai tes kompetensi koperasi desa. Jangan berharap banyak. Tapi gatau kenapa? Websitenya aneh banget," keluh pria yang menggunakan kemeja berwarna putih itu.

Dia mengatakan masalah utama yang muncul adalah ketidaksesuaian data jawaban yang tersimpan dan sistem dilaporkan mengubah pilihan jawaban peserta secara otomatis meski telah dilakukan pengecekan berulang kali.

"Kita udah jawab, jawaban terasa benar, terus jawaban benar udah disimpen, tiba-tiba kursor keganti sama jawaban yang kita tidak pilih," keluhnya.

Kondisi ini memicu kekhawatiran terkait transparansi dan akurasi sistem penilaian dalam proses seleksi kognitif tersebut. Hingga saat ini, para peserta masih menantikan klarifikasi resmi dari pihak penyelenggara mengenai integritas sistem digital yang digunakan.

"Jangan berharap banyak. Lakuin aja, pilih aja asal klik yang penting keisi. Karena kalaupun jawaban benar, sama sistemnya disalahin," ungkap dia.

"I don't know why? tapi i lost my trust. Aku udah ga percaya sama proses seleksinya. Jadi GWS deh Indonesia," ketusnya.

Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih

Seleksi Manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih 2026 resmi memasuki babak paling krusial. Ribuan pelamar yang lolos verifikasi berkas kini bersiap menghadapi rintangan utama, yakni Tes Potensi Kognitif berbasis Computer Assisted Test (CAT).

