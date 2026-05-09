Update DTSEN Versi II 2026: Daftar Penerima Bansos Berubah, Cek Nama Anda Sekarang

Ilustrasi penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) oleh Kementerian Sosial (Kemensos). (Istimewa)
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengungkapkan bahwa proses pemutakhiran data yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) ini memunculkan ratusan ribu nama baru dalam daftar penerima manfaat.
Ada 470 Ribu Penerima Bansos Baru
Perubahan data ini menjadi angin segar bagi keluarga yang sebelumnya belum tersentuh bantuan. Gus Ipul memastikan bahwa dinamika data akan terus terjadi setiap periode penyaluran.
"Setiap triwulan pasti ada perubahan-perubahan penerima manfaat. Untuk triwulan kedua ini, ada lebih dari 470 ribu Keluarga Penerima Manfaat baru yang mendapatkan bantuan di triwulan kedua. Dimana mereka belum mendapatkan bantuan pada triwulan pertama," ujar Gus Ipul di Gedung BP Jamsostek, Jumat (8/5).
Meskipun ada lonjakan penerima baru, ia menjelaskan bahwa mayoritas penerima lama yang masih memenuhi syarat tetap akan mendapatkan haknya.
"Oleh karena itu, ada pasti perubahan-perubahan Keluarga Penerima Manfaat. Meskipun sebagian besar masih tetap pada KPM-KPM yang sudah menerima sebelumnya," katanya.
Peran 70 Ribu Operator Desa dalam DTSEN 2026
Salah satu kunci cepatnya perubahan data tahun ini adalah keterlibatan aktif di level akar rumput. Kemensos kini didukung oleh puluhan ribu petugas yang memantau kondisi warga secara langsung.
"Alhamdulillah, lewat satu kerja sama yang baik, sekarang kita telah memiliki lebih dari 70 ribu operator data desa," ungkap Gus Ipul.
Keberadaan operator ini diklaim mempermudah warga dalam urusan administrasi bantuan. "Dengan adanya operator data desa ini, disamping kita memperoleh data langsung, masyarakat bisa lebih cepat jika memerlukan aktivasi atau reaktivasi atau untuk memperbarui data," tambahnya.
