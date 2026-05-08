Mentan Kenang Anggota BPK Haerul Saleh yang Meninggal dalam Insiden Kebakaran sebagai Pribadi yang Baik, Tenang, dan Sederhana

(Mentan) Andi Amran Sulaiman mengantar jenazah Anggota IV BPK Haerul Saleh, ke ambulans dari RSUD Pasar Minggu, Jakarta, Jumat (8/5). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)
JawaPos.com-Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjadi salah satu pelayat pertama sekaligus turut mengantar jenazah Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Haerul Saleh, ke ambulans dari RSUD Pasar Minggu, Jakarta, Jumat (8/5).
Amran mengatakan, dirinya segera menuju rumah sakit setelah mendapatkan kabar meninggalnya almarhum akibat insiden kebakaran rumah.
Kabar duka ini menyelimuti keluarga besar Kementerian Pertanian dan berbagai pihak, setelah Haerul Saleh meninggal dunia akibat musibah kebakaran yang terjadi di kediamannya.
Amran menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya almarhum yang dikenalnya sebagai sosok sederhana, pekerja keras, dan memiliki dedikasi tinggi terhadap bangsa dan negara.
“Kami keluarga besar Kementerian Pertanian turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Bapak Haerul Saleh. Beliau adalah pribadi yang baik, tenang, sederhana, dan memiliki komitmen besar dalam menjaga integritas serta tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Amran kepada wartawan.
Menurut Amran, almarhum merupakan figur yang selalu mengedepankan profesionalisme dan pengabdian dalam setiap tugas yang dijalankan.
“Beliau sosok yang sangat menghargai kerja keras dan selalu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Kami kehilangan salah satu putra terbaik bangsa yang telah banyak mengabdikan diri untuk Indonesia,” ujarnya.
Amran juga turut mendoakan agar almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan menghadapi cobaan tersebut.
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik
13 Gudeg Paling Enak di Solo dengan Harga Terjangkau, Rasa Premium, Cocok untuk Kulineran Bareng Keluarga!
12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau
Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Sejarah Die Roten Selalu Lolos dari Semifinal Liga Champions, Masih Dominan Lawan Klub Ligue 1