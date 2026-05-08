Muhammad Ridwan
Jumat, 8 Mei 2026 | 19.28 WIB

Mentan Kenang Anggota BPK Haerul Saleh yang Meninggal dalam Insiden Kebakaran sebagai Pribadi yang Baik, Tenang, dan Sederhana

(Mentan) Andi Amran Sulaiman mengantar jenazah Anggota IV BPK Haerul Saleh, ke ambulans dari RSUD Pasar Minggu, Jakarta, Jumat (8/5). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)

JawaPos.com-Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjadi salah satu pelayat pertama sekaligus turut mengantar jenazah Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Haerul Saleh, ke ambulans dari RSUD Pasar Minggu, Jakarta, Jumat (8/5). 

Amran mengatakan, dirinya segera menuju rumah sakit setelah mendapatkan kabar meninggalnya almarhum akibat insiden kebakaran rumah. 

Kabar duka ini menyelimuti keluarga besar Kementerian Pertanian dan berbagai pihak, setelah Haerul Saleh meninggal dunia akibat musibah kebakaran yang terjadi di kediamannya.

Amran menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya almarhum yang dikenalnya sebagai sosok sederhana, pekerja keras, dan memiliki dedikasi tinggi terhadap bangsa dan negara.

“Kami keluarga besar Kementerian Pertanian turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Bapak Haerul Saleh. Beliau adalah pribadi yang baik, tenang, sederhana, dan memiliki komitmen besar dalam menjaga integritas serta tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Amran kepada wartawan.

Menurut Amran, almarhum merupakan figur yang selalu mengedepankan profesionalisme dan pengabdian dalam setiap tugas yang dijalankan.

“Beliau sosok yang sangat menghargai kerja keras dan selalu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Kami kehilangan salah satu putra terbaik bangsa yang telah banyak mengabdikan diri untuk Indonesia,” ujarnya.

Amran juga turut mendoakan agar almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan menghadapi cobaan tersebut.

Editor: Dinarsa Kurniawan
