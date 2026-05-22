Asap Tebal Selimuti Kampus Binus Kemanggisan saat Dilanda Kebakaran

JawaPos.com - Kebakaran melanda Kampus Bina Nusantara (Binus), Kampus Anggrek di Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, pada Jumat pagi.
Dalam rekaman video yang viral, asap tebal terlihat membumbung tinggi dari titik kebakaran di dalam kampus tersebut.
Petugas beserta armada pemadam kebakaran nampak berjejer di area kampus tersebut dan di sisi Jalan Rawa Belong, Palmerah.
Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Barat Syaiful Kahfi mengonfirmasi peristiwa kebakaran di kampus tersebut pada Jumat pagi.
"Iya, benar, ini ada kejadian di Binus Kemanggisan, ya. Saat ini, saya dan tim sudah di lokasi melakukan penanganan," kata Syaiful saat dihubungi di Jakarta, Jumat (22/5).
Dia mengatakan insiden kebakaran itu pertama kali dilaporkan pada pukul 05.30 WIB, kemudian tim pemadam kebakaran Jakarta Barat tiba di lokasi pada pukul 05.40 WIB.
Dalam pengerahan awal, tercatat da sekitar lima unit pemadam berkekuatan 30 personel yang dikerahkan ke lokasi kebakaran untuk memadamkan api.
