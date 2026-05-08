Lantai 4 Terbakar 80 Persen, 3 ART Selamat dari Kebakaran Rumah yang Menewaskan Anggota BPK Haerul Saleh

Polisi memasang tanda garis polisi berwarna kuning di lokasi kebakaran rumah mendiang anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Haerul Saleh di Jalan Teratai VI No 07, RT03/RW02, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (8/5/2026). ANTARA/Luthfia Miranda Putri.
JawaPos.com - Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan menyatakan tiga orang asisten rumah tangga (ART) selamat dalam insiden kebakaran rumah di Jagakarsa yang menewaskan anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Haerul Saleh, Jumat (8/5).
"Kalau di atas, keterangan sementara saksi, dengan beliau dan bertiga. Tapi kan ada yang di bawah," kata Kapolres Jakarta Selatan Kombes Polisi I Putu Yuni Setiawan kepada wartawan di TKP rumah Haerul Saleh di Jakarta, Jumat (8/5).
Yuni mengatakan hingga saat ini pihaknya masih mendalami latar belakang tiga orang yang bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART) tersebut bisa selamat.
Hingga kini, pihaknya masih menyesuaikan keterangan para saksi dan alat bukti yang diterima pihak Kepolisian. Termasuk barang yang memiliki kandungan mudah terbakar ataupun yang memicu api di rumah pribadi korban.
"Olah TKP lagi sedang dilaksanakan di atas. Nah, dari situ persesuaian keterangan saksi dan alat bukti, barang bukti yang ada di atas, nanti itu bisa menjelaskan semuanya nanti," ucapnya.
Sementara, saksi sekaligus penjaga rumah bernama Arpen menambahkan ada empat orang yang berteriak dari lantai empat rumah saat terjadi kebakaran.
"Si mereka berempat teriak minta tolong. Turun ke bawah. Nah tiganya mereka bisa keluar," ucap Arpen.
Dia mengaku tidak mengetahui kalau sang majikan masih tertinggal di ruangan kerjanya yang berada di lantai empat rumah.
Lantai 4 Terbakar
Polisi menyatakan sekitar 80 persen lantai empat rumah mendiang anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Haerul Saleh di Jalan Teratai VI No 07, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan hangus terbakar.
