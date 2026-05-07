Antara
Kamis, 7 Mei 2026 | 18.13 WIB

Presiden Prabowo Bertolak ke Filipina untuk Hadiri KTT ASEAN

Presiden Prabowo bertolak ke Filipina untuk menghadiri KTT ke-48 ASEAN, Kamis (7/5) (ANTARA/Prisca Triferna)

JawaPos.com-Presiden Prabowo Subianto telah bertolak untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi ke-48 ASEAN yang dijadwalkan berlangsung di Cebu, Filipina pada 7-8 Mei 2026.

Dalam keterangan Sekretariat Presiden yang dikutip di Jakarta, Kamis, Presiden Prabowo terbang menuju Filipina dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta pada Kamis, pukul 09.10 WIB.

Keberangkatan Presiden dilepas langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra.

Setibanya di Cebu, Presiden Prabowo dijadwalkan menghadiri salah satu agenda KTT ke-48 ASEAN, yakni KTT Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) yang menjadi forum strategis untuk memperkuat konektivitas dan kerja sama ekonomi subkawasan ASEAN.

Dalam kunjungan tersebut, Presiden Prabowo dijadwalkan membahas penguatan kerja sama antarnegara ASEAN, termasuk upaya menghadapi dinamika global yang berkembang saat ini.

Sejumlah isu lain yang juga akan dibahas mencakup perkembangan global yang berdampak pada kawasan, termasuk upaya menjaga ketahanan energi serta memperkuat koordinasi dalam merespons dinamika geopolitik.

Pertemuan para pemimpin ASEAN juga diharapkan memperkuat kolaborasi kawasan dalam menjaga stabilitas, pertumbuhan ekonomi, serta kerja sama strategis di berbagai sektor.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan menuju Filipina yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. (*)

