BMKG Prakirakan Hujan Lebat Hingga Petir Landa Sejumlah Wilayah

JawaPos.com–Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sejumlah wilayah Indonesia berpotensi mengalami hujan dengan intensitas bervariasi. Mulai dari hujan ringan hingga hujan lebat disertai petir pada Selasa (5/5).

Prakirawan BMKG Puji Sibuea dalam tayangan prakiraan cuaca di YouTube BMKG menyampaikan, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat. Kondisi itu berpeluang terjadi di Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jawa Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Maluku, Papua, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

Lalu untuk kategori hujan disertai petir, kata dia, BMKG memprakirakan kondisi tersebut berpotensi terjadi di sejumlah kota. Yakni Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Palembang, Tanjung Selor, Banjarmasin, serta Palu, Mamuju, dan Kendari.

Sementara itu, hujan dengan intensitas ringan diprakirakan terjadi di berbagai kota besar. Di antaranya Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Bengkulu, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Jogjakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda.

Di wilayah timur Indonesia, hujan ringan juga berpotensi terjadi di Gorontalo, Manado, Ternate, Makassar, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Selain itu, kondisi berawan tebal diprakirakan terjadi di Surabaya, serta cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan Mataram.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem serta rutin memperbarui informasi cuaca melalui laman resmi BMKG di www.bmkg.go.id maupun media sosial @info.bmkg.