BMKG Prakirakan Hujan Lebat Hingga Petir Landa Sejumlah Wilayah

BMKG memperkirakan hujan lebat dan petir di sejumlah wilayah. (Dok Jawa Pos)
JawaPos.com–Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sejumlah wilayah Indonesia berpotensi mengalami hujan dengan intensitas bervariasi. Mulai dari hujan ringan hingga hujan lebat disertai petir pada Selasa (5/5).
Prakirawan BMKG Puji Sibuea dalam tayangan prakiraan cuaca di YouTube BMKG menyampaikan, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat. Kondisi itu berpeluang terjadi di Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jawa Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Maluku, Papua, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.
”Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jawa Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Maluku, Papua, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan,” ujar Puji dilansir dari Antara.
Lalu untuk kategori hujan disertai petir, kata dia, BMKG memprakirakan kondisi tersebut berpotensi terjadi di sejumlah kota. Yakni Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Palembang, Tanjung Selor, Banjarmasin, serta Palu, Mamuju, dan Kendari.
”Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palu, Mamuju, dan juga Kendari,” ucap Puji Sibuea.
Sementara itu, hujan dengan intensitas ringan diprakirakan terjadi di berbagai kota besar. Di antaranya Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Bengkulu, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Jogjakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda.
Di wilayah timur Indonesia, hujan ringan juga berpotensi terjadi di Gorontalo, Manado, Ternate, Makassar, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Selain itu, kondisi berawan tebal diprakirakan terjadi di Surabaya, serta cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan Mataram.
BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem serta rutin memperbarui informasi cuaca melalui laman resmi BMKG di www.bmkg.go.id maupun media sosial @info.bmkg.
”Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca guna mengantisipasi potensi dampak cuaca ekstrem,” tandas Puji.
Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
Mantan Kiper Persebaya Surabaya Buka Suara! Dimas Galih Ungkap Kondisi Ruang Ganti PSBS Biak
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!