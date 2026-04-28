Siap-Siap! BMKG Ungkap Jakarta Masuk Musim Kemarau Mulai Mei 2026

JawaPos.com - Jakarta tengah merasakan suhu udara yang cukup terik belakangan ini. Cuaca panas menyengat ini membuat banyak masyarakat bertanya-tanya, kapan sebenarnya musim kemarau akan dimulai?

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) akhirnya memberikan penjelasan mengenai fenomena cuaca panas yang terjadi serta prediksi kapan musim kemarau akan resmi menyapa wilayah Jakarta.

Plt Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Andri Ramdhani mengungkap, cuaca panas yang terasa saat ini merupakan sinyal transisi cuaca. BMKG memastikan bahwa wilayah Jakarta akan segera memasuki musim kemarau dalam waktu dekat.

"Kondisi ini merupakan pertanda masa transisi menuju musim kemarau. Untuk wilayah Jakarta sendiri, BMKG memprediksi musim kemarau baru akan dimulai secara resmi pada bulan Mei 2026," ujarnya kepada JawaPos.com, Selasa (28/4).

Dengan prediksi tersebut, warga Jakarta diimbau untuk lebih waspada terhadap potensi suhu ekstrem yang mungkin terjadi menjelang peralihan musim. Pastikan untuk selalu sedia air minum dan meminimalisir aktivitas di bawah terik matahari langsung jika tidak mendesak.

"Masyarakat disarankan untuk menjaga kesehatan tubuh dan kecukupan cairan selama beraktivitas di luar ruangan pada siang hari," terangnya.

Mengapa Suhu Udara Terasa Begitu Panas?

Fenomena suhu udara yang tinggi ternyata bukan hanya terjadi di Jakarta, melainkan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Kondisi ini telah terpantau sejak pertengahan April 2026.